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ЦБ прописал банкиров-мошенников на своем сайте в Интернете
На сайте ЦБ появился новый раздел - "Привлечение к ответственности бывших руководителей кредитных организаций", где опубликован список банкиров из банков- банкротов, привлеченных к гражданско-правовой и уголовной ответственности с начала 2005 г. по 12 мая 2008 г.
Последний раз ЦБ давал информацию о ликвидации кредитных организаций, включающую информацию о банкирах-мошенниках, 19 февраля этого года, одновременно эту же информацию обнародовало и Агентство по страхованию вкладов.
За три месяца список пополнили еще восемь банкиров, и сейчас в нем 23 фамилии. Эксперты считают данный список полезным. "Без сомнения, публикация списка может быть интересна для кредитных организаций с точки зрения кадровой работы.
Банки просто не станут принимать на работу человека, имевшего проблемы с правоохранительными органами из-за профессиональной деятельности", - отмечает председатель совета директоров Агрохимбанка Владимир ГАМЗА. А для некоторых банкиров, считает он, публикация может быть даже полезна, ведь с их именами связано множество слухов, а в списке конкретно указано, за что человек привлекался.
"Людей из этого списка в банковском сообществе и так знают, но эта информация может быть интересна для клиентов и инвесторов, - говорит гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор ЧЕТВЕРИКОВ. - Но более востребованной могла бы быть информация о банкирах, принимавших участие в мошеннических сделках в период до 1998 г. Дело в том, что сейчас многие из них работают в других отраслях, где управляют корпоративными финансами".
Уже в этом году персональных сведений о банкирах на сайте ЦБ может стать больше, если в Госдуме будут окончательно приняты поправки в закон "О персональных данных" и в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". Как рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ, в июне должно состояться второе рассмотрение, и если они будут приняты, то уже в этом году клиенты и инвесторы получат доступ к информации о руководителях кредитных организаций и бенефициарах банков, входящих в систему страхования вкладов (ССВ). По оценке члена наблюдательного совета Инвестбанка Андрея ВЕРНИКОВА, сейчас в открытом доступе можно получить информацию о конечных владельцах только 75% из 1132 российских банков. Обязательное раскрытие этих сведений по банкам - участникам ССВ поднимет этот показатель, поскольку в системе страхования состоит 933 банка, или 82,4%.
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