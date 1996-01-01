ВТБ планирует в 2008 г. увеличить портфель кредитов среднему бизнесу на 80% - до 194 млрд руб., сообщил на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Андрей КИСЕЛЕВ. Прирост по депозитной базе в этом сегменте составит 50% - до 150 млрд рублей.

"Предполагается, что мы будем идти с двукратным опережением темпов роста рынка", - отметил А.Киселев. По его словам, в структуре доходов банка на доходы от среднего бизнеса приходится порядка 15%, но к концу 2010 г. планируется увеличить эту долю до 30%.

В 2007 г. портфель кредитов ВТБ среднему бизнесу вырос на 90%, депозиты - на 60%. В настоящее время объем выданных кредитов этой категории клиентов составляет 120 млрд руб.