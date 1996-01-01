"Тройка Диалог" сократила прогноз IPO на треть

В исследовании ИК "Тройка Диалог" "Искра. Уменьшение объема IPO окажет поддержку рынку" сообщается, что объем IPO российских компаний в 2008 г. может сократиться на 17%, до $26 млрд по сравнению с 2007 г.

Таким образом, "Тройка Диалог" снизила на 30% свой предыдущий прогноз, составленный на начало года, когда аналитики инвесткомпании ожидали объем публичных размещений в текущем году на уровне $38 млрд.

Основной причиной резкого сокращения объема IPO российских компаний в этом году стал перенос сроков размещения акций UС Rusal на 2009 г. (ожидаемый объем - $7,5 млрд). Также аналитики "Тройки Диалог" исключили из списка предстоящих публичных размещений на этот год IPO АЛРОСА ($2 млрд), СУ-155 ($2 млрд), Russian Land ($2 млрд), "Евросети" ($1,4 млрд), банка "КИТ Финанс" ($1 млрд) и компании "Проф-Медиа" ($1 млрд). Но взамен в список были включены ожидаемые размещения акций ОГК-1, "Уралхима", концерна "Тракторные заводы" и Дальневосточного морского пароходства в сумме $3,85 млрд.

По словам аналитика "Тройки Диалог" Андрея КУЗНЕЦОВА, приведенным РБК daily, из списка были исключены размещения, вероятность проведения которых в текущем году незначительна в результате как плохой конъюнктуры на рынке, так и возможности замены IPO частным размещением или продажей пакета акций стратегическому инвестору.