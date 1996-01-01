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Инфляцию "подкормят" повышением тарифов
Новые параметры роста тарифов естественных монополий в 2009-2011 годах, одобренные 6 мая кабинетом Виктора ЗУБКОВА на последнем перед отставкой заседании, поставили под серьезное сомнение правительственные планы радикального снижения инфляции. Эксперты считают, что при таком раскладе темпы роста потребительских цен в России в среднесрочной перспективе могут оказаться значительно выше расчетных, что больно ударит по населению, сообщает "Независимая газета".
Правительство одобрило предложения МЭРТа по росту тарифов естественных монополий. Согласно принятому решению газ, электроэнергия и железнодорожные перевозки обойдутся потребителям дороже, чем считалось ранее. Особенно ощутимо это скажется на тарифах на электроэнергию, рост которых для регулируемого и нерегулируемого секторов экономики в 2009 году составит 26%, а не 15-16%, как планировалось, в 2010 г. - 22% против 13-15% и в 2011 г.- 18%. В то же время рост тарифов на газ для населения в 2008 году утвержден на уровне 25%, столько же и на 2009 год, в 2010 году - 30%, в 2011 году - 40%. Одновременно в регулируемом секторе тарифы на газ увеличатся на 25%, 20,3%, 28% и 40% соответственно.
С 1 июля тарифы на грузовые железнодорожные перевозки повышаются на 8%, тогда как ранее предполагался рост в 7%. Таким образом, по итогам текущего года тарифы на грузовые перевозки вырастут на 16,3% против 11%. Тенденция сохранится и в дальнейшем. В 2009 г. рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки скорректирован с 9% до 17,1%, в 2010 г. с 8% до 9,7-10%. Эксперты усматривают в уступках, сделанных правительством естественным монополиям, требовавшим, к слову сказать, увеличения тарифов в среднем в 2,5 раза, дополнительные угрозы выполнения обязательств по поэтапному снижению инфляции до уровня 5-7% к 2011 г. По некоторым оценкам, только за счет удорожания электроэнергии, газа и услуг ЖКХ инфляция прибавит дополнительно как минимум 3%.
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