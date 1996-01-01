Заработать на собственной жизни

Все больше альтернативой банковскому вкладу, как способу сбережения семейного бюджета, становится накопительное страхование жизни. При этом хоть федеральные страховые компании и перемещаются в регионы, большой экспансии в Приморье из-за его экономической специфики в этом виде страхования не предвидится.

Если в СССР в накопительном страховании жизни участвовало 95% населения, то после известных политико-экономических потрясений все накопления граждан обесценились. Вновь к этому виду страхования теперь уже другая страна - Россия - вернулась в 1996 г., неплохо набирая обороты. Через два года, после августовского дефолта 1998 г., продажи снизились вдвое, но сильные страховщики смогли устоять.

Новый этап развития накопительного страхования жизни в Приморье начался два года назад. Правда, после изменений в законодательстве, разделивших с 1 июля 2007 г. страховой бизнес на страхование жизни и имущественное страхование, общие сборы страховых премий по страхованию жизни заметно снизились. Теперь наиболее активными участниками рынка в этом направлении являются очень крупные компании. Мелкие же страховщики были даже не в состоянии выполнить новые требования закона.

Специфичный регион

"Если сравнивать приморский рынок накопительного страхования жизни с общероссийским, то, независимо от вида страхования, наиболее крупный объем по страховым поступлениям концентрируется в центральной части России, до Урала. Специфика регионального рынка в силу его экономических особенностей такова, что основная денежная масса и бизнес сконцентрированы ближе к столице. Это заметно сказывается на уровне доходов населения. Если сравнивать размеры среднегодового взвешенного платежа по страхованию жизни, то в Приморье он составляет 24-26 тыс. руб., а в центральной части России цифры вдвое больше. Вместе с тем, заметное развитие страхования жизни наблюдается в тех регионах, где сосредоточены промышленность, финансовые институты, там, где идет активная динамика экономического развития. У нас в крае эти показатели не настолько высоки", - отметила руководитель офиса продаж по страхованию жизни ООО СК "Росгосстрах-Жизнь" Елена ТРОФИМЦЕВА.

Несмотря на это, приморский рынок "жизни" достаточно активно осваивают представители зарубежных страховых компаний. К слову, в центральной части России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, у этих компаний очень высокий рейтинг. Другое дело, Федеральный закон "Об организации страхового дела в РФ" запрещает деятельность зарубежных страховщиков на российском рынке, кроме отдельных случаев, согласованных с правительством РФ, и еще несколько лет назад возникал вопрос о правомерности их деятельности. Но сейчас они приспосабливаются к требованиям страхового законодательства и пытаются не выходить за рамки правового поля. Зато российские компании охотно используют в своей работе зарубежный опыт, адаптируя его под российский рынок.

Досье Страхование жизни позволяет за конкретный промежуток времени накопить определенную сумму, уплачивая страховые взносы раз в месяц, квартал или год. Весь этот период клиент будет застрахован от смерти, несчастного случая и прочих рисков. В случае дожития до окончания действия договора человек получает накопленную сумму, а также гарантированный доход, составляющий в разных компаниях от 3% до 5%, а также инвестиционный доход от накопительной части взносов: ежегодно страховщики вкладывают их в инвестиции и получают доход, которым делятся со страхователями. По результатам прошлого года страховщики показали его на уровне 12,3%-12,7%. В случае смерти застрахованного выплату получает указанный в договоре выгодоприобретатель.

Продукт в массы

За последние 2 года страховщики отмечают повышение заинтересованности населения в продуктах накопительного страхования жизни. Связывают это как с повышением уровня доходов населения, так и с относительной стабилизацией российской экономики.

"Сегодня страхование жизни - это очень перспективное направление в первую очередь для людей с не очень большим достатком. В накоплениях заинтересованы и будущие пенсионеры, потому что размер государственных пенсий сегодня ничтожен, и родители, заинтересованные в получении их детьми высшего образования, которое все больше переходит на платную основу", - заметила директор 2-го филиала страховой компании "Ренессанс Лайф" во Владивостоке Людмила ПОНОМАРЕВА.

В то же время, по словам начальника отдела личного страхования и ДМС филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" во Владивостоке Елены КОТИК, накопительное страхование сегодня используют работодатели как инструмент мотивации или удержания ценных сотрудников предприятия. Среди страхователей также много состоятельных мужчин, на чьих плечах лежит ответственность за всю семью. Жена и дети будут надежно материально защищены на случай непредвиденных ситуаций в жизни.

Стоит отметить, что важным звеном в продвижении накопительного страхования для любой страховой компании являются их страховые агенты. Это первый источник информации, просвещения населения, самый главный рекламный носитель. На страхование жизни сам клиент приходит очень редко. По мнению участников страхового рынка, в настоящее время не нужно рассматривать свои сбережения только в ключе банковского счета или только страхования. Идею дифференцирования своего личного семейного бюджета точно так же нужно нести в массы: как для людей и среднего класса, и высокого уровня достатка.

"Жизнь" на перспективу

Говоря о перспективах накопительного страхования жизни, стоит отметить, что "на сегодняшний день это один из самых быстрорастущих видов страхования по темпам развития. По разным оценкам экспертов, рынок ждет от 25% до 100% ежегодного прироста. Все будет зависеть от того, какую стратегию и тактику изберут страховщики с точки зрения развития агентской сети. Чем крупнее будет агентский корпус у страховой компании, тем быстрее будут темпы ее развития", утверждает Елена Трофимцева.

Это может означать, что тенденция перемещения федеральных страховых сетей в регионы охватит и местный рынок "жизни". Однако, по мнению региональных страховщиков, массовая экспансия вряд ли случится. Хоть на первый взгляд приморский рынок относительно свободен, все же он не так аппетитен, как тот, что ближе к столице. Кстати, по прогнозам представителей тех же компаний, региональное развитие предполагает увеличение количества офисов продаж на тех территориях. А в Приморье и на Дальнем Востоке в целом им проще работать либо через имеющиеся представительства, либо скупать или каким-то другим образом использовать уже чью-то действующую сеть.

Развитие с нуля новой сети подразумевает очень крупные вложения, а строить прогнозы на нашем регионе, где средний доход составляет 14 тыс. руб., достаточно сложно. Все упирается в экономическое развитие региона. Между тем, как отмечают эксперты, ситуацию в лучшую сторону может изменить предстоящий саммит АТЭС. Впрочем, не одни страховщики в ожидании этого чуда.