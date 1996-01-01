Фондовая идиллия

Зависимость российского фондового рынка от ситуации в мировых финансовых центрах не снизит рост реального сектора российской экономики и числа как иностранных, так и национальных инвесторов, считают эксперты. Но что делается и еще предстоит сделать, чтобы это произошло, - своей точкой зрения с «ДК» поделился председатель правления НАУФОР Алексей ТИМОФЕЕВ.

Досье Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация - объединяет профессиональных участников фондового рынка - брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами и депозитарии. В настоящий момент в ассоциацию входят 410 компаний. Филиалы НАУФОР действуют в 14 крупных городах России. Организация устанавливает обязательные для своих членов правила профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляет контроль за их соблюдением, оказывает консультационную и юридическую помощь, занимается аттестацией специалистов рынка ценных бумаг, проводит образовательные программы.

- Алексей Викторович, одним из направлений работы НАУФОР является законотворческая деятельность. Какие законодательные инициативы вы провели в прошлом году?

В прошлом году мы внесли в Госдуму два законопроекта. Один из них был принят в первом чтении в декабре, а второй - в начале этого года. Первый - это новая редакция статьи 5 закона «О рынке ценных бумаг», регулирующая деятельность по управлению ценными бумагами.

Второй - это поправки в закон «О рынке ценных бумаг», упрощающие эмиссию облигаций и распространяющие общие правила проведения IPO на кредитные организации. В этом году мы планируем предложить поправки к закону «О рынке ценных бумаг», касающиеся брокерской розницы и регулирования деятельности инвестиционных консультантов.

- Что именно хотите изменить в законе?

- По нашим оценкам, в настоящий момент число инвесторов - частных лиц составляет около 700 тысяч, и оно постоянно растет. Соответственно повышаются требования к качеству услуг, оказываемых посредниками. Профессиональные участники рынка заинтересованы в том, чтобы исключить громкие скандалы, которые могут обернуться против рынка в целом. Частью этой защиты должны стать компенсационные выплаты. Важным является также создание условий для предложения инвестиционных услуг в масштабе всей страны. Компании, которые связывают свое развитие с расширением сети, задумываются о деятельности инвестиционных консультантов - агентов, предлагающих услуги разных финансовых организаций населению.

- А как будет определяться размер компенсаций и что будет основанием для их получения?

- Основанием для выплаты компенсации должен быть ущерб, причиненный частному лицу мошенничеством или другими преступлениями на фондовом рынке.

Размер выплат может быть ограничен, но со временем будет расти. Хотя, конечно, пока мы не можем рассчитывать на уровень компенсации, который существует, например, в США - $100 тыс. на одного инвестора. Но компенсационный фонд, с нашей точки зрения, должен быть адресован, прежде всего, неискушенным инвесторам, которые инвестируют в несколько раз меньше, чем квалифицированные инвесторы.

- Определение «квалифицированный инвестор» появилось в российском законодательстве в конце прошлого года. Зачем потребовалось делить инвесторов на квалифицированных и неискушенных?

- «Квалифицированный инвестор» позволяет осуществлять более гибкое регулирование на рынке ценных бумаг. При отсутствии такого института регулирование обобщается, и на неискушенных инвесторов ложатся более высокие риски, а на квалифицированных - излишние запреты. Это мешает квалифицированным инвесторам использовать весь потенциал и активнее инвестировать, а неквалифицированным - получать большую защиту своих интересов. Для брокеров разделение инвесторов означает расширение возможностей.

Теперь они могут предлагать разные стратегии инвестирования разным группам инвесторов. Поправки в закон являются предпосылкой для создания в России хедж-фондов, адресованных квалифицированным инвесторам. Очень важно, и это оговорено в законе, что процедура эмиссии ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, будет упрощена.

- НАУФОР - одна из организаций, которая всячески отстаивает упрощение эмиссии ценных бумаг. Почему?

- Потому что российский фондовый рынок изменился. Он стал источником финансирования для предприятий, чем не являлся еще несколько лет назад. В 90-х, прописывая процедуру проведения эмиссии, законодатели старались исключить размывание капитала, защитить интересы одних акционеров от злоупотребления со стороны других. Теперь ситуация изменилась. Прежняя процедура оказалась неконкурентоспособной по сравнению с теми процедурами, которые действуют за рубежом. Это одна из причин, почему российские компании стали обращаться на западные фондовые рынки за финансированием. Именно поэтому в свое время мы активно продвигали поправки, связанные с созданием условий для проведения IPO, которые вступили в силу в начале 2006 года.

Следующим шагом должно стать упрощение процедуры эмиссии для квалифицированных заемщиков, для выпуска облигаций и для IPO кредитных организаций. Последнее важно в первую очередь для средних частных банков, для которых размер капитала имеет критичное значение. Мы также будем настаивать на упрощении процедуры эмиссии облигаций для так называемых сезонных выпусков. На развитых фондовых рынках эмитентам, выпускающим облигации не более какого-то определенного объема в год, предлагают более простую схему. Кроме того, мы считаем, что эмитент, который раскрывает информацию в своих ежеквартальных отчетах, при размещении ценных бумаг может быть освобожден от регистрации проспекта эмиссии или может выпускать его сокращенный вариант.

- Алексей Викторович, вы говорите, что сегодня в фондовый рынок инвестируют 700 тыс. граждан России. А сколько их должно быть в идеале?

- В «идеальной модели» рынка, которую мы разрабатываем, число частных инвесторов в России должно достичь 21 млн к 2020 году. Однако российский фондовый рынок должен развиваться гармонично. Любыми средствами привлекать на него население мы не хотим. Не стоит, например, повторять опыт Китая, где около 80% капитализации рынка приходится на индивидуальных инвесторов, где участие в IPO является выигрышем в лотерею и где не регулируется предоставление брокерами кредитов.

- В настоящий момент вы готовите рекомендации по идеальной модели фондового рынка страны? Зачем это делается и что есть в вашем понимании идеальный фондовый рынок для России?

- Задача, которую мы ставим перед собой, - разработать конкурентоспособную в глобальном контексте модель фондового рынка, который будет эффективно финансировать национальную экономику. Финансирование российской экономики - это цель, теснейшим образом связанная с концепцией международного финансового центра.

Никогда ни один иностранный инвестор не сможет предоставить достаточное финансирование всем отраслям российской экономики и всем предприятиям. Ни один иностранный финансовый центр не будет способствовать росту благосостояния национальных инвесторов. Российский инвестор должен иметь возможность финансировать российскую экономику и должен богатеть с ее ростом. Но создание мирового финансового центра в России сопряжено с решением массы задач. Таких, как обеспечение доступа всех групп иностранных инвесторов на российский фондовый рынок, обеспечение конкурентоспособности его инфраструктуры.

- Каковы параметры модели?

- Согласно оценкам экономистов, капитализация российского фондового рынка, чтобы он был заметен на фоне других, должна составлять $2,5 - 3,5 трлн. Это величина, которую сегодня имеет Китай, и она вполне достижима в России к 2015-2020 году. Прогноз прироста капитализации в два пункта на пункт прироста ВВП вполне реалистичен и не вызывает опасений возникновения «пузыря». Гораздо важнее качественные характеристики. Сегодняшняя капитализация российского фондового рынка примерно на четверть состоит из капитализации одного эмитента. Идеальной была бы ситуация, когда на 10 крупнейших эмитентов приходится около 40% капитализации.

Отраслевая концентрация тоже должна быть ниже, чем сейчас, - у нас пока на нефтегазовый комплекс приходится большая часть средств.

Мы также считаем, что в России должен быть сильный облигационный рынок, потому что это важно как для эмитентов, для которых естественным является получение долгового финансирования, так и для инвесторов, которые должны иметь возможность диверсифицировать портфель.

То же самое касается и рынка производных финансовых инструментов. В соответствии с «Идеальной моделью» оптимальным является присутствие 10% иностранных бумаг в котировальных листах российских бирж. Это, кстати, одна из наиболее амбициозных задач.

- Какие инфраструктурные изменения, по мнению консультантов, надо провести, чтобы достичь цели?

- Thomas Murray посоветовали нам создать сильную единую биржу, как спот, так и деривативную, и предложили согласиться с глобализацией рынка облигаций, то есть смириться с тем, что российские эмитенты, рассчитывающие на эффективное долговое финансирование, будут выпускать евробонды.

- И что, профессиональные участники согласны с предложением об объединении бирж?

- Мы это обсуждаем и видим, что позиции участников близки, когда речь заходит о конкуренции в глобальном масштабе. Создание единой биржи на российском рынке повысит его прозрачность для иностранных инвесторов, будут устранены элементы внутренней конкуренции между площадками, снизятся издержки по операциям, появится возможность капитализации у таких институтов, как центральный депозитарий, например. Но пока об объединении российских бирж речь не идет. Есть внутренние ограничения, не решены вопросы собственности. Только после их устранения могут быть найдены пути консолидации бирж.

- Алексей Викторович, с вашей точки зрения надо ли учитывать региональные особенности страны?

- Нам надо искать решения, которые дали бы возможность инвестору из Владивостока участвовать в операциях на национальной бирже. Но перед любой биржей стоит задача концентрации ликвидности в часы торгов. И владивостокский инвестор будет интересен торговой площадке только в том случае, если наравне с ним будут активны многие другие инвесторы из соседних регионов, чтобы смещение часов работы биржи ближе к Владивостоку имело плюсы. Так уж сложилось, что в европейской части России сосредоточены основные активы для операций на фондовом рынке.