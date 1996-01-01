Негативных последствий кризиса мы на себе практически не ощутили

Для Сбербанка России 2007 год был удачным. А Дальневосточный банк Сбербанка России - один из немногих банков на территории Дальнего Востока, который значительно перевыполнил планы по кредитованию корпоративных клиентов. Как это получилось и куда банк сегодня вкладывает деньги, «ДК» рассказывает директор Управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей КОМОГОРЦЕВ.

- Андрей Геннадьевич, если перечислять факторы, которые оказали влияние на деятельность Дальневосточного банка Сбербанка России в области кредитования юридических лиц в 2007 году, то что бы вы назвали и почему?

- Как это ни странно может прозвучать, но последствия кризиса на рынке ипотечного кредитования в США. В начале 2007 года на мировых финансовых рынках имелось достаточное количество свободных денежных средств. Деньги эти стоили дешево, и крупные российские банки, и не очень крупные, а также крупные российские корпорации привлекали эти средства, выпуская ценные бумаги или кредитуясь в иностранных банках. Причем речь шла как о привлечении новых кредитов, так и о рефинансировании задолженности.

Однако кризис неплатежей в США привел к снижению ликвидности на американском и западноевропейском рынке. Российские банки и крупные компании столкнулись с невозможностью привлечения дополнительных ресурсов на Западе. И те, и другие стали искать источники финансирования внутри страны. Как следствие, между банками развернулась борьба за вклады населения и депозиты юридических лиц. Причем как небольшие, так и крупные банки вынуждены были поднять ставку привлечения. Одновременно с этим при ограниченном предложении (некоторые из российских банков, испытывая дефицит ресурсов, приостановили операции по кредитованию юридических лиц) появился дополнительный спрос на кредиты (крупные компании вновь стали искать деньги под проекты на внутреннем рынке). В результате стали расти ставки кредитования.

Для Сбербанка картина в целом сложилась довольно удачно. В абсолютных показателях банк достаточно много занимал за рубежом, но эти средства составляли лишь небольшую долю в пассивах. В итоге мы негативных последствий кризиса на себе практически не ощутили, а позитивные, в том числе увеличение числа заемщиков и объемов кредитования, испытали в полной мере. Так, если на прошлый год мы планировали прирост кредитного портфеля на 8 млрд руб., то в реальности получили увеличение на 14,5 млрд руб.

- Какие компании обеспечили этот прирост?

- В основном крупные, такие как ДЭК, ДГК, «Михайловский бройлер», «Амурметалл», «Спасскцемент», Группа компаний «Синергия». Всего же по итогам года объем ссудной задолженности юридических лиц в Дальневосточном банке Сбербанка России приблизился к 46 млрд руб. Из них почти 8 млрд руб. составляют средства, вложенные в инвестиционные проекты, около 5 млрд руб. - средства, направленные на строительные проекты, более 17 млрд руб. вложено в малый бизнес. Это очень хороший результат.

- Какое влияние на этот результат оказала стоимость кредитов?

- В прошлом году процентная ставка, по которой мы выдавали кредиты, колебалась на уровне ставки рефинансирования ЦБ России. Была значительно ниже для VIP-заемщиков и повышалась соразмерно росту рисков для новых клиентов, малого бизнеса. При этом число VIP-заемщиков Дальневосточного банка Сбербанка России за 2007 г. почти удвоилось. Однако, по моему мнению, сегодняшняя ставка рефинансирования - даже после проведенного недавно повышения на 0,25% - отстает от рынка. И начиная с конца прошлого года мы предупреждали своих клиентов о том, что повышение ставок кредитования неизбежно. Сейчас проводим его, увеличивая ставки в пределах одного процента и десятых долей.

- Какие еще факторы сказались на росте кредитного портфеля?

- Рост производства по ряду отраслей промышленности Дальнего Востока, рост выручки предприятий. Так, по данным статистики, обороты предприятий по расчетным счетам в Хабаровском крае в 2007 году выросли по сравнению с 2006 годом на 21,9%, в Приморье - на 15,1%, в Амурской области - на 13,9%, на Сахалине - на 94,5%, в ЕАО - на 33,7%. Могу сказать, что на 2007 год пришелся пик активности наших клиентов в области строительства и промышленности.

- Изменилась ли за год структура спроса на кредитные ресурсы по отраслям производства?

- Несмотря на то, что торговые компании по-прежнему остаются одними из ключевых наших заемщиков, их доля в кредитном портфеле снижается. В то время как доля кредитов предприятий, выпускающих машины и оборудование, растет. Также значительный рост остатка задолженности наблюдается по предприятиям, связанным с производством, передачей и распределением электроэнергии. Увеличивается доля кредитных вложений в операции с недвижимым имуществом.

- Какие значимые сделки прошлого года вы можете назвать?

- Среди крупных сделок по инвестиционному кредитованию - возмещение ранее понесенных затрат по строительству и реконструкции технологического оборудования ОАО «Хабаровский НПЗ» на сумму в $20 млн. Приобретение контейнерных перегружателей для ООО «Владивостокский контейнерный терминал» на $12,8 млн. Финансирование затрат по модернизации парка воздушных судов ОАО «Владивосток Авиа» на 306 млн руб. Причем компания приобрела на эти средства как Ту-204 , так и аэробусы. В прошлом году мы начали работу с ООО СП «Аркаим»: возместили ранее понесенные затраты по покупке лесозаготовительной техники на $10 млн. Достаточно большое количество сделок провели с лизинговыми компаниями, в том числе, приобретение оборудования по схеме возвратного лизинга ОАО «УЛК» для ОАО «Амурметалл» на 260 млн руб.

Среди наиболее успешных и крупных строительных проектов прошлого года - финансирование строительства торгово-развлекательного комплекса «Сити-Молл» в Южно-Сахалинске. Это объект общей площадью более 60 тыс. кв. м, сдача которого намечена на 2009 год. Сейчас на ООО «Бриллиант» - инвестора проекта - в нашем банке открыта кредитная линия на 900 млн руб. В 2007 году мы также профинансировали ООО «Стройтэкс» на 454 млн руб. на строительство 22-этажного жилого дома во Владивостоке. Кроме того, предоставили нескольким предприятиям под залог коммерческой недвижимости кредиты на финансирование деятельности, предусмотренной их уставом.

- Андрей Геннадьевич, судя по вашим словам, Дальневосточный банк Сбербанка России сейчас выдает больше кредитов застройщикам, чем раньше. Они стали прозрачнее вести свой бизнес или это Сбербанк стал менее тщательно их проверять?

- Проверяем мы их так же досконально, как и прежде. По-прежнему быстрее оформляем сделки с теми застройщиками, с кем сотрудничаем давно, кто имеет опыт работы и несколько построенных объектов. При этом финансовая отчетность строительных организаций с каждым годом «белеет». Хотя некоторые компании до сих пор имеют непрозрачные финансовые потоки от реализации. Но поскольку сегодня все сделки по продаже квартир в обязательном порядке регистрируются в органах юстиции, риски финансирования строительных проектов значительно снижаются.

- И в чем, по вашему мнению, заключается привлекательность для застройщиков программ кредитования Сбербанка?

- Полагаю, что программы разных банков сегодня во многом сходятся. Но мы предлагаем сроки кредитования от 3 до 10 лет, хотя с 10-летними сроками финансирования строительных проектов пока не сталкивались. У нас наработан опыт по финансированию таких сделок, имеются высококвалифицированные специалисты. Кроме того, полномочия Дальневосточного банка Сбербанка России позволяют принимать решения по сделкам около 2,6 млрд руб.

- А в каких регионах Дальнего Востока преобладают сделки по финансированию строительных проектов?

- Там, где больше всего строится, - во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске. Но мы предполагаем, что при сохранении стабильной экономической ситуации массовое строительство в скором времени начнется в Уссурийске, Находке, Комсомольске.

- Деньги на реализацию каких строительных проектов вы сегодня чаще выдаете, на какой срок и по какой цене?

- Сделки с нежилой недвижимостью проходят чаще и успешней. При этом если раньше больше кредитов выдавалось на строительство офисных помещений, то теперь в стадии переговоров и на этапе финансирования больше проектов по строительству торговых и торгово-развлекательных центров. Средний срок проектов по строительству жилья - 3-3,5 года, торговых центров - около 6-7 лет. Разница объясняется тем, что срок окупаемости проектов по строительству жилья меньше - физические лица начинают приобретать квартиры еще на этапе строительства. А инвесторы, которые строят торговые центры, чаще всего рассчитывают получать доход от сдачи площадей в аренду, то есть после завершения строительства. Ставка по кредиту во многом зависит от рисков проекта и лояльности клиента по отношению к банку.

- В прошлом году вы приложили немалые усилия по развитию кредитования малого бизнеса. Чего удалось достичь?

- Работа банка с малым бизнесом идет по пути интенсивного развития. Объем ссудной задолженности по субъектам малого бизнеса за 2007 год вырос на 5 млрд руб. Количество заемщиков за год увеличилось почти на 600 клиентов. При этом в 2007 году на базе дополнительных офисов банка открыто пять Центров малого бизнеса: в Хабаровске, Комсомольске, Владивостоке, Артеме, Лесозаводске. Действует специальная программа по кредитованию субъектов малого бизнеса. По ней, в частности, клиентам с годовой выручкой до 60 млн руб. мы без обеспечения предоставляем кредиты до 750 тыс. руб. на пополнение оборотных средств. Кредитный портфель клиентов, получивших кредит по специальной программе, за год увеличился на 558 млн руб. до 1,8 млрд руб.

- На какой срок в среднем берут кредиты малые предприятия по специальной программе кредитования, какую сумму и по какой ставке?

- Средний размер кредита по этой программе составляет 1,41 млн руб., средняя стоимость - 14,7% годовых. Кредиты на пополнение оборотных средств чаще берут на год, на покупку недвижимости и оборудования - на 3 года.

- Вы активно кредитуете малый бизнес, а насколько, по вашему мнению, велика потенциальная емкость этого рынка на Дальнем Востоке?

- По нашим оценкам, кредитование этого сегмента в ближайшие годы возрастет в несколько раз. В больших городах Дальнего Востока малый бизнес выходит «на свет». Возрастает интерес предпринимателей к банковским продуктам, в том числе кредитованию. Сотрудничая с банком, представители малого бизнеса получают квалифицированную помощь и учатся правильно отражать результаты своей деятельности. Кроме того, региональные власти предпринимают шаги по стимулированию активности малых предприятий. В том числе идут на сотрудничество с банками. В прошлом году мы подписали ряд соглашений о финансовой поддержке малого предпринимательства и нефинансовом сотрудничестве с администрациями Хабаровского края, Сахалинской области и Дальнереченска.

- А какие планы на 2008 г.?

- Рассчитываем увеличить кредитный портфель на 15 млрд руб., привлечь новых клиентов и удержать старых. Предполагаем увеличить долю строительных и инвестиционных проектов. Активнее будем продвигать программу по финансированию девелоперского бизнеса. Уже внесли дополнения в программу по поддержке малого бизнеса. Наша задача - унифицировать выдачу кредитов малым предприятиям, чтобы можно было поставить этот процесс на поток, как это сделано по программам кредитования физических лиц. Возможно, в рамках текущей специальной программы появятся подпрограммы кредитования малого бизнеса по отраслям. Такая унификация в первую очередь приведет к сокращению сроков рассмотрения кредитных заявок. Следовательно, положительно скажется на объеме выдаваемых кредитов.