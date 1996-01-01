Росбанк привлечет синдицированный кредит на $125 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах. Мандаты на организацию кредита получили Erste Bank, Landesbank Berlin AG, RZB и WestLB.

Кредит привлекается под LIBOR+0,75% годовых на 1 год с возможностью пролонгации на год. Синдикацию кредита планируется запустить 6 мая. Средства от займа будут направлены на общие корпоративные цели и торговое финансирование.