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Мода на рубль

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проанализировав экономические условия, в которых происходит смена власти в России, западные инвестбанки объявили новый тренд. Они настойчиво советуют своим клиентам вкладываться в российскую валюту и рублевые активы на фоне нестабильности на мировых рынках.

Особенно актуальной эта рекомендация, похоже, будет в течение первых месяцев после инаугурации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, когда правительству придется изо всех сил сдерживать инфляцию старым проверенным методом - укреплением рубля. Эксперты не исключают, что подогретый интерес к крепкому рублю сыграет злую шутку с российской экономикой и лишь увеличит темпы роста цен.

Президент Владимир ПУТИН оставил преемнику непростое наследство. Официальная статистика, опубликованная вчера Росстатом, беспощадна: в апреле цены выросли на 1,4%, с начала года этот показатель составил уже 6,3%. Минфин и МЭРТ панике не поддаются и ожидают, что до конца года инфляция не превысит 10%. Однако гарантий, что она в результате окажется ниже прошлогодних 11,9%, нет.

Не исключено, что ради стабильности в первые месяцы после инаугурации Дмитрия Медведева Центробанку придется укреплять рубль. На этом фоне крупные западные инвестбанки советуют своим клиентам обратить серьезное внимание на российскую валюту.

"Мы прогнозируем, что в течение трех месяцев рубль укрепится по отношению к корзине валют на 2%, а потом еще на 2% в период от трех до шести месяцев", - отметил РБК daily аналитик Goldman Sachs Рори МАКФАРКУАР. Главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав ЛИСОВОЛИК прогнозирует, что до конца года рубль укрепится, примерно как и в прошлом году, - на 1,5-2%. "Мы позитивно настроены по отношению к рублю уже некоторое время из-за инфляционных колебаний в России, - соглашается с коллегами валютный стратег Dresdner Kleinwort Майкл КЛАВИТТЕР. - Одна из мер борьбы с инфляцией - позволить рублю укрепляться немного быстрее. Лучший способ воспользоваться этим - покупать рубль против корзины евро/доллар".

Свои рекомендации банкиры считают актуальными как для западных клиентов, так и для россиян. Размещение средств в рублях позволяет смягчить перепады в динамике курса доллар/евро, потому что когда доллар укрепляется по отношению к евро, он укрепляется и по отношению к рублю, но и рубль при этом укрепляется по отношению к евро, объясняет Ярослав Лисоволик. Для иностранцев привлекательность рубля объясняется тем, что он укрепляется по отношению к двум основным валютам и скорее всего будет продолжать укрепляться. Да и с точки зрения волатильности среди валют развивающихся стран рубль очень стабилен, уверен Майкл Клавиттер.

Внимание к российской валюте обязательно подстегнет интерес инвесторов к рублевым активам. "Когда идет укрепление рубля, привлекательность вложений в акции, госбумаги, корпоративные облигации, номинированные в рублях, растет, - говорит директор Центра макроэкономических исследований "БДО Юникон" Елена МАТРОСОВА. - Инвестор получает двойной доход: от самого вложения и курсовой доход, поскольку при обратной конвертации он еще получает больше долларов, чем он поменял при инвестировании".

Интерес иностранных инвесторов к рублю для российской экономики может закончиться плачевно: цель по сдерживанию роста цен достигнута не будет и, наоборот, может "разогнать" инфляцию. "Эти деньги пополнят ресурсы банков, которые и дальше будут стимулировать инвестиционный и потребительский спрос при недостаточном развитии внутреннего производства, - говорит Елена Матросова. - В итоге будут повышаться цены".

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