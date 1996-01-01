Весенняя акция Дальневосточного банка

До конца мая Дальневосточный банк проводит акцию по бесплатному подключению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к системе iBank2. Подключить услугу на льготных условиях можно во всех дополнительных офисах и филиалах банка, расположенных во Владивостоке и Приморском крае.

Подключение к системе "iBank2" поможет:

- повысить оперативность управления денежными средствами предприятия, находящимися на счетах в банке;

- в автоматическом режиме получать информацию о состоянии банковского счета и выписки о движении денежных средств по банковским счетам, вести электронные архивы документов;

- повысить производительность труда бухгалтерии предприятия за счет автоматизации процесса подготовки платежных документов и встроенной функции обмена документами с бухгалтерскими программами, в т.ч. "1С-Бухгалтерии".

Система "iBank2" обеспечивает гарантированный уровень безопасности, содержит механизм электронно-цифровой подписи.

Управляйте своими счетами на любом расстоянии!

Более подробную информацию вы можете получить на интернет-сайте банка - www.dvbank.ru или обратившись в любой дополнительный офис/филиал Дальневосточного банка на территории Приморского края. Информационный центр ОАО "Дальневосточный банк": (4232) 371-371.