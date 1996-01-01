Банкам могут разрешить изымать залог по частным кредитам без суда

Группа депутатов Госдумы разработала поправки в Гражданский кодекс, разрешающие банкам взыскивать заложенное имущество должника (за исключением недвижимости) без решения суда. Если это предложение будет принято, банки снизят свои издержки на судебные разбирательства, а заемщики смогут получать кредиты на более выгодных условиях.

Возможность изъятия предметов залога во внесудебном порядке предусмотрена Гражданским кодексом, но воспользоваться ею кредитор может только после того, как стороны могут заключить нотариально удостоверенное соглашение о взыскании после образования значительной суммы просроченной задолженности",- рассказывает вице-президент Ассоциации региональных банков Олег ИВАНОВ. По словам директора департамента маркетинга и банковских продуктов Москоммерцбанка Дмитрия ОРЛОВА, банки посчитают безнадежными такие кредиты, срок просрочки по которым составляет от 60 до 180 дней.

Суть предложений депутатов в том, чтобы кредитор смог воспользоваться своим правом в любое время. Предполагается, что на практике такое соглашение будет оформляться в момент заключения кредитного договора. Таким образом, согласие заемщика на изъятие банком его имущества без суда будет неформальным условием предоставления кредита.