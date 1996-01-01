Полисы подорожают на 22%

Российский союз автостраховщиков обнародовал планы повышения тарифов. Базовый тариф 1980 руб. должен вырасти на 22% - до 2 417 руб. Для такси полис ОСАГО подорожает в 2,4 раза - с 2 965 до 7 049 руб.; для 20-местных автобусов - с 1 620 до 3 154 руб.; для более вместительных автобусов - с 2 025 до 3 565 руб.; для троллейбусов - с 1 620 до 4 964 руб.

Коэффициент 0,5 предлагается увеличить в зависимости от региона, в котором проживает автолюбитель. В Дальневосточном ФО эта цифра составит 1,27. По мнению руководства Ростехнадзора, повышать тарифы ОСАГО необходимо. Не исключено, что это произойдет уже в текущем году.