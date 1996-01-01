Фонды не теряют оптимизма

Прошедший год устроил основательную фондовую встряску и сформировал среднюю доходность Паевых инвестиционных фондов в диапазоне 15-25%. Именно к таким цифрам готовили пайщиков финансовые аналитики. Эпоха небывалого роста доходности - в 50-100% - безвозвратно уходит, так же как истекает время и ПИФов-однодневок, существующих лишь на сиюминутных спекулятивных интересах.

Дальний Восток уже открыт

2007 год не принес на дальневосточную землю принципиальных изменений в ряду фондовых игроков. Наиболее активными по-прежнему остаются УК «Тройка Диалог» и ИК «ФИНАМ».

Новым продуктом УК «Тройка Диалог» для российского, и в частности для дальневосточного, рынка коллективных инвестиций в 2007 году стал ОПИФ акций «Тройка Диалог - жизнь», который совмещает стратегию долгосрочного прироста капитала и возможность подключения пайщиков классического фонда к программе страхования жизни.

Однако среди ровных тенденций по активизации собственно управляющих компаний можно выделить два события. Так, на финансовую разведку во Владивосток приезжала с семинарами ИК «ПрофитКапитал» (Москва), но основательно в регионе пока не закрепилась. Пока близлежащая дислокация инвестиционной компании - Иркутск, где свои деньги пайщики вкладывают в недвижимость. Серьезным прорывом назовем лишь позиционирование на Дальнем Востоке в середине 2007 г. новых дочерних компаний ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», которое входит в Группу компаний «АЛОР» и является давним партнером ММВБ. Во Владивостоке открыто ООО «АЛОР - Дальний Восток». 100% акций новой «дочки» с уставным капиталом в 600 тыс. руб. принадлежит «АЛОР ИНВЕСТ». Филиал компании также открыт в Хабаровске.

В ряду определяющих тенденций по расширению «паевой сети» стоит назвать заключение договоров управляющими компаниями (УК) с банками. Однако она пока не коснулась Дальнего Востока. По словам Натальи ВОЙЧУК, директора представительства УК «Тройка Диалог» во Владивостоке, на Дальнем Востоке у компании пока один банк-партнер, который оформляет паевые фонды «Тройки Диалог» - это КИТ Финанс. «У нас подписаны соглашения с рядом федеральных банков, отделения которых присутствуют на Дальнем Востоке, но пока их региональные представительства не обслуживают наших клиентов. Думаю, это вопрос времени», - отмечает Войчук.

По мнению Натальи ГЕРАСИМОВОЙ, зам. генерального директора ООО «ФИНАМ-Владивосток», использование развитых филиальных сетей банков чрезвычайно выгодно для УК, так как банковская сеть охватывает даже небольшие города, и к тому же компания не несет расходы на открытие офисов. Для банков это сотрудничество также оказывается интересным, с одной стороны, он расширяет линейку продуктов, с другой - получает комиссионные от УК.

В этой связи стабильными остались позиции Альфа-банка, Росбанка, МДМ-банка, ИБ «КИТ Финанс», в числе услуг которых предложения по продаже паев собственных УК. Не изменился ассортиментный ряд у Сберегательного и Дальневосточного банков, распространяющих паи сторонних Управляющих компаний и Общих фондов банковского управления (ОФБУ). Так, банк «Приморье» работает с ПИФами «ЛУКОЙЛФонда» и УК Банка Москвы. ОАО «Далькомбанк» занимается паями КИТ Фортис Инвестментс, и также УК Банка Москвы.

Австрийский Райффайзенбанк после объединения с Импэксбанком стал обладателем широкой филиальной сети от Приморья до Камчатского края. Банк предложил клиентам воспользоваться комбинированным продуктом «Депозит плюс ПИФ». Денежные средства в равных долях размещаются в обычный срочный вклад от 1 месяца до полугода, и в паевой фонд дочерней управляющей компании «РайффайзенКапитал». Инвестору гарантирована доходность по рублевому вкладу не менее 8%, а другая часть - вложения в ПИФ - зависит от динамики рынка ценных бумаг.

Азиатско-Тихоокеанский банк по-прежнему осуществляет прием заявок на ПИФы УК «АВК «Дворцовая площадь». В конце 2007 года Промсвязьбанк также включил в линейку своих услуг распространение ПИФов УК «Дворцовая площадь», паи которых стали доступны клиентам во всех филиалах банка на Дальнем Востоке. В свою очередь и ООО «АЛОР+» является агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев данной управляющей компании.

Досье По данным агентства Smart Money, результаты работы ПИФов в 2007 г. более чем скромны: открытые фонды акций и индексные фонды заработали по итогам года в среднем 15%. В 2005 г. лидеры рейтингов принесли своим пайщикам до 100% и выше, в 2006-м - до 60% (при среднем показателе около 45%). Замедление роста наблюдается и на биржевых площадках: если в 2006 г. оба ключевых российских индекса прибавили порядка 70%, то в 2007-м прирост индекса РТС составил 19,2%, ММВБ - 11,54%.

Отсутствие на рынке коллективных инвестиций победных результатов предыдущих двух-трех лет во многом объясняется проведением «народных IPO», локомотивами которых стали Сбербанк и ВТБ. Некоторая тенденция ухода денег с фондового рынка проявилась в октябре 2007 г. Вкладчики вывели из ПИФов более 5,5 млрд руб. По словам Павла ТЕПЛУХИНА, президента УК «Тройка Диалог», люди сняли деньги там, где это сделать было проще всего - из открытых фондов.

Долой пессимизм

Однако полагать, что все потеряно, абсолютно безосновательно. Значительный рост доходности акций ряда российских компаний, составляющих основу фондовых вложений, не оставляет места для пессимизма.

Борьба за первенство откровенно развернулась под конец года, и если, по словам Натальи Войчук, на 30 ноября 2007 г. наибольший рост с начала года показали акции крупнейших компаний: МТС - 83%, «Норильский никель» - 83%, Евразгрупп - 85%, Вымпелком - 115%, Голден Телеком -119%, Уралкалий - 220%, ДВМП -100%, то к финалу ряд лидеров был потеснён другими субъектами рынка.

Борис СОЛОВЬЕВ, заместитель генерального директора ООО «УК «АГАНА» (Москва), в комментариях «ДК» отмечает, что среди высоколиквидных акций лидером роста стали бумаги «Северстали», которые за 2007 г. прибавили в цене 85,57%. «Голубые фишки» «Норильского никеля» - выросли на 65,73%. В телекоммуникационном секторе лучший результат продемонстрировал «Ростелеком» - 47,25%. Бумаги компании «Сибнефть» за год выросли на 33,51%, «Газпрома» - на 15,06%.

Дмитрий ЗЕЛЕНЦОВ, старший аналитик по финансовым рынкам ИК «ПрофитКапитал» (Москва), в своих оценках «ДК» представил ценовой расклад роста акции.

Так, доходность бумаг ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2007 г. была обусловлена борьбой двух совладельцев предприятия, в итоге акции выросли в цене почти вдвое - с 3900 до 7700 руб. Хороший результат продемонстрировали и акции «Ростелекома» - с января по декабрь поднялись с 200 до 300 руб. В целом рынок вырос с отметки 1920 пунктов по индексу РТС до 2300 пунктов, то есть на 20%.

Наталья Войчук отмечает, смысл инвестирования в акции российских эмитентов.

Досье По итогам 2007 г. наилучшие результаты в среднем по рынку продемонстрировали фонды металлургии. ПИФы электроэнергетического сектора одно время находились в аутсайдерах, но сумели восстановиться и в среднем по рынку занимают второе место (рост до 10-20%.). Фонды, инвестирующие преимущественно в бумаги компаний телекоммуникационного сектора, на третьей позиции. Напротив, акции нефтегазового сектора тянули среднюю доходность ПИФов в отрицательную область.

Среди отраслевых фондов «Тройки Диалог» за последние 12 месяцев наибольшую доходность показали фонд «ТД-Электроэнергетика» - 32%, ТД-Телекоммуникации - 24%, ТД-Металлургия - 23%. В целом всем отраслевым фондам удалось превзойти индекс РТС по доходности.

В портфеле ИК «ПрофитКапитал» оказались акции транспортного сектора - Мурманский морской торговый порт и Новороссийское морское пароходство (Новошип). С начала 2007 г. их стоимость выросла на 88,9% и 63,9% соответственно. Компания также выиграла от успешной динамики развития ОАО «Мечел», чьи акции на РТС с начала года выросли с $7,617 до $25,6 (236%).

ПИФы УК «АГАНА» по итогам года показали результаты на среднерыночном уровне, наилучший - у индексного фонда «АГАНА - Индекс ММВБ», доходность которого составила 12,49% за прошедший год и 228,38% - за три последних года. Среди отраслевых ПИФов компании «ФИНАМ» наибольший рост показал ЗПИФ недвижимости «Финам - Капитальные вложения».

До и после... выборов

Какие новости на фондовом рынке стоит ожидать в 2008 году? Начнем с того, что российский, как и мировой фондовый рынок, подвержен всеобъемлющему влиянию со стороны США. И кризисные явления там отзываются эхом большей или меньшей силы на наших фондовых площадках. Весьма красноречиво это продемонстрировали события конца января этого года, когда лучшие акции российских компаний в один день потеряли в весе от 5 до 15%. Так отечественный фондовый рынок отреагировал на стремительное падение котировок на биржах Европы и Азии.

Нельзя не учитывать и политическую составляющую - выборы Президента России. По мнению многих аналитиков, предвыборное ралли неизбежно. В то же время, с точки зрения Натальи Войчук, паевые инвестиционные фонды - это долгосрочный инвестиционный продукт, и российский рынок сохранит свою привлекательность для инвесторов и до, и после выборов. Аналитики «Тройки Диалог» сохраняют прогноз РТС до конца года - 2800.

Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор ИБ «КИТ Финанс» (Владивосток), прогнозирует, что многие компании будут сориентированы на внутреннее российское потребление, активное развитие получат газодобыча, газопереработка, такие дистрибьюторские торговые сети, как «Седьмой континент» и др. Все эти бумаги будут очень интересны в наступившем году.

С подобной позицией согласна Наталья Герасимова, которая определяет подобную тенденцию в качестве основной инвестиционной идеи 2008 г. «Мы советуем обратить внимание на фонды телекоммуникационных компаний, так как они обладают значительным потенциалом роста», - отмечает эксперт. В первой половине года весьма привлекательным активом будет энергетика. После завершения реформы многие энергетические акции могут снижаться.

По мнению экспертов, приход Дмитрия МЕДВЕДЕВА в качестве президента может серьезно повлиять на увеличение господдержки как финансовой сферы, которая переживает не лучшие времена в связи с мировым кризисом ликвидности, так и нефтегазовой отрасли, которая в 2007 г. показала значительное отставание от других отраслей. Поэтому со второй половины года фонды, связанные с финансами и нефтегазовой отраслью, будут выглядеть привлекательно для инвесторов.

Даешь диверсификацию

По словам Дмитрия Зеленцова, в наступившем году возможно повышение суверенного кредитного рейтинга РФ. Кроме того, в последнее время наблюдается приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок, связанный в том числе с ухудшением ситуации на западных биржевых площадках. По оценке аналитиков ИК «ПрофитКапитал», максимальный доход, который могут заработать пайщики фондов акций в ближайшие полгода, равен 30% годовых. ПИФы облигаций могут принести в следующие полгода доход в размере 8-9%. «В зимний период, - акцентирует Дмитрий Зеленцов, - мы рекомендуем вкладывать основную часть средств в фонды акций и фонды смешанных инвестиций. В оставшиеся полгода российский рынок может поддаться негативному настроению западных торговых площадок. Поэтому имеет смысл перевести средства в инструменты с фиксированной доходностью, а при развитии наихудшего сценария - в денежные средства».

Борис Соловьев допускает возможность для агрессивных инвесторов вкладывать в ПИФы, которые инвестируют во все сектора экономики сразу. Им прежде всего можно обратить внимание на индексные фонды и фонды акций. «Считаю, - ответил он на вопрос «ДК», - что отраслевые фонды следует рассматривать только как инструмент для диверсификации вложений, и не рекомендую доводить их долю до 20% и более от общего объема портфеля паев ПИФов».

У консервативных инвесторов популярностью будут пользоваться фонды с долей облигаций в портфеле на уровне 70-80%, инвестирующие оставшуюся долю в акции. Такая структура позволяет надеяться на получение дохода выше уровня банковских депозитов при значительном снижении рисков получения убытков. Ожидается также активный рост стоимости чистых активов закрытых ПИФов, интерес к которым в последнее время увеличивается.