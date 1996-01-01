Комитет Госдумы поддержал перенос введения прямого возмещения убытков

Комитет Госдумы по финансовому рынку на прошлой неделе рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий перенос срока введения системы прямого возмещения убытков по ОСАГО с 1 июля 2008 г. на 1 января 2009 г.

Документом вносятся поправки в Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) и Закон "Об организации страхового дела в РФ" и признаются утратившими силу некоторые законодательные акты РФ.

Как сообщает "Интерфакс", в законопроекте предлагается уточнить законодательные нормы, устанавливающие порядок взаиморасчетов между страховщиками при прямом возмещении убытков, и скорректировать сроки вступления в силу норм, касающихся прямого возмещении убытков. "Это связано с тем, что страховой рынок еще не в полной мере готов к переходу к прямому урегулированию убытков в связи с отсутствием единой базы экспертов и отсутствием единых стандартов оценки восстановительного ремонта", - отмечается в пояснительной записке.