Россияне стали лучше понимать, зачем нужно страховаться

По словам руководителя Департамента стратегического планирования и маркетинга ОСАО "Россия" Андрея КРУПНОВА, в России по-прежнему не сформировался осознанный спрос на страховые продукты, а на первом месте среди причин отказа от приобретения страховых продуктов стоит ответ "Не вижу смысла", который можно трактовать двояко.

С одной стороны, как отмечается в сообщении страховой компании, он говорит об отсутствии знаний в области страхования и понимания полезности и смысла страховой услуги для клиента. С другой - низкий уровень доверия к страховщикам, к их способности выполнить свои обязательства на должном уровне. Следствием этой ситуации является фактическое исключение из рыночной практики всех факторов конкуренции, кроме ценового (за счет снижения тарифов и/или роста вознаграждения посредников). Тем не менее, что особенно радует в опубликованных результатах исследования, осознанный добровольный спрос на страховые услуги постепенно увеличивается.