Отсечь три четверти банковской системы

Президент ВТБ Андрей КОСТИН сообщил подробности встречи Дмитрия МЕДВЕДЕВА с бизнесменами из РСПП, прошедшей при закрытых дверях на прошлой неделе. На ней Андрей Костин предложил увеличить минимальный размер уставного капитала банков до $30 млн против нынешних 5 млн евро, сообщает РБК daily.

"В подавляющем большинстве стран как с развитой, так и с переходной экономикой уровень минимального капитала существенно превышает существующий сегодня в России. А если мы ходим создать сильный конкурентный банковский сектор, нам нужно не на аутсайдеров ориентироваться, а на серьезные передовые схемы", - призвал Андрей Костин, приведя в качестве примера Киргизию с минимальным размером уставного банковского капитала $17 млн и Вьетнам - $60 млн. В итоге Андрей Костин остановился где-то посередине: он предложил установить планку на уровне $30 млн. Если бы предложение Андрея Костина было принято сейчас, то это отсекло бы три четверти банковской системы. "Конечно, $30 млн не такой уж большой, неподъемный уровень капитала для российских банков, но это не самый лучший способ развития банковской системы", - считает президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН.

"Здравый смысл отчасти в этом предложении есть, - полагает директор Центра экономических исследований МФПА Сергей МОИСЕЕВ. - Укрупнение банков делает финансовую систему более устойчивой. Но если она должна быть еще и эффективной, тогда придется задуматься о том, что делать с самими госбанками, в том числе и с ВТБ, чтобы они не задавили конкуренцию насмерть". "Не надо убивать никого сразу", - говорит Андрей Костин, предлагая установить переходный период сроком в два-три года.