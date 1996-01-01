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Банки обеспокоены расширением доступа страховщиков к ипотеке
Коммерческие банки обеспокоены усилиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые могут привести к неограниченному доступу страховых компаний на рынок ипотеки.
По мнению вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега ИВАНОВА, приведенному "Интерфаксом", на этом рынке должны работать сильные финансово- устойчивые страховые компании, поскольку сроки и суммы по кредитным договорам достаточно большие. В условиях ухудшения возможностей рефинансирования для коммерческих банков особое значение приобретает возможность переуступки прав требования по кредиту. В этой ситуации для банка важно, чтобы договор займа сопровождался пакетом действующих договоров страхования.
"Страшный сон банкира заключается в том, что под нажимом ФАС на рынок ипотеки придут неустойчивые мелкие страховщики, обанкротятся и не смогут исполнять обязательства по договорам страхования. Для коммерческих банков это будет означать необходимость повторного страхования кредита. Таким образом, в итоге банку придется заплатить две цены за страхование", - сказал О.Иванов.
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