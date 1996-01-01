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Осада Кудрина
Бюджетная политика должна не сдерживать развитие экономики, а, напротив, способствовать реализации приоритетных инвестпроектов, заявил премьер-министр Виктор ЗУБКОВ на расширенном заседании коллегии Минфина. Очевидно, эра "политики стабилизации" подходит к концу.
Судя по усиливающемуся давлению на министра финансов Алексея КУДРИНА, настаивающего на первичности прогнозируемости экономики, в дилемме "стабилизация или развитие" Кремль поставил точку. Главное - развитие.
У премьера Виктора Зубкова накопилось достаточно претензий к Минфину. Во-первых, недисциплинированность министерства. "В 2007 году у Минфина было 542 контрольных задания от президента и правительства, - припомнил Зубков. - Треть заданий была исполнена с нарушением первоначально установленного срока". Не мог премьер не попенять и на плохую борьбу с инфляцией.
Премьеру подыграла министр экономического развития и торговли Эльвира НАБИУЛЛИНА. "Экономика серьезно недофинансирована. Нужна реализация проектов в сфере развития инфраструктуры, стимулирования инноваций, развития человеческого потенциала", - заявила она. Без государственного участия не обойтись. Макроэкономическая стабильность важна, но не только она может стимулировать долгосрочные банковские кредиты, считает Набиуллина. "Стабильность бюджетных обязательств сейчас у нас выливается в сложность, почти невозможность проведения каких-либо преобразований в пределах тех лет, на которые бюджет уже утвержден, - возмутилась глава МЭРТ. - А то пространство для маневра, которое существует, - это "условно утвержденные расходы" и прирост доходов по сравнению с прогнозом - эта часть недостаточна для серьезных структурных маневров".
В ответ на это Алексей Кудрин решил напомнить о низкой эффективности расходования бюджетных средств. Так, например, в сфере социальной политики их эффективность на сегодняшний день составляет лишь 50%, в здравоохранении - 70%. "Не только наращиванием расходов, но и повышением эффективности можно улучшить качество услуг, которые регулируются государством", - резюмировал вице-премьер. Он напомнил, что в этом году Минфин подготовит финансовый план на 15 лет. Однако пока более чем на три года финансового баланса нет. Стратегии развития различных министерств и ведомств между собой не увязаны и не сбалансированы. Потому ответить на вопрос, какие расходы бюджет потянет и насколько эффективно могут быть потрачены выделенные деньги, пока нельзя.
Но все-таки министр убежден, что, "тратя больше нефтегазовых доходов, мы будем лишь усиливать зависимость экономики от цикличности цены на нефть". А на инфраструктуру расходы и так растут. Так, по словам Кудрина, к 2010 году объем строительства дорог по сравнению с 2008 годом будет удвоен, а к 2012-му - утроен. "Этого мало", - прокомментировал Зубков, ссылаясь на мнение сидящего рядом первого вице-премьера Сергея ИВАНОВА.
Возражая премьеру, Кудрин напомнил, что бюджетная политика должна сохраниться как важнейший инструмент макроэкономического регулирования. "Государство не должно быть источником такого расширения спроса, за которым не поспевает промышленность, что стимулирует рост импорта".
Но сторонников политики стабилизации становится все меньше. Открыто Кудрина поддержал лишь научный руководитель ВШЭ Евгений ЯСИН. Он считает, что инфляция 12% для России недопустима. "Чтобы добиться нужных параметров инфляции (4-5%), необходимо принимать решительные меры - сокращать госрасходы и денежное предложение", - заявил он. Изменить структуру экономики без участия государства нельзя, однако действовать надо с пониманием, что финансовая стабильность является не задачей, а ограничением, поддержал министра Ясин.
А вот предприниматели не на стороне политики "стабилизации". "У нас в экономике такие структурные диспропорции, что стабилизировать такую ситуацию нельзя, - сказал РБК daily председатель "Деловой России" Борис ТИТОВ.
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