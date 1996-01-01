ФАС проверит платежные системы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует изучить, как платежные системы устанавливают комиссии, взимаемые с банков и магазинов. Банкиры высказывают опасения, что результатом этих проверок может стать удорожание расчетов по картам и снижение оборотов по ним.

Как рассказал РБК daily замглавы ФАС Андрей КАШЕВАРОВ, в ближайшее время служба планирует исследовать работу платежных систем в части установления комиссий. Предполагается, что под прицел антимонопольной службы попадут как международные платежные системы Visa и MasterCard, так и российские "Золотая Корона" и "Сберкарт". Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Юлия БОНДАРЕВА пояснила РБК daily, что антимонопольная служба решила изучить рынок безналичных платежей из- за поступивших запросов по комиссиям от участников рынка. ФАС намерена использовать международный опыт в своем исследовании российского рынка платежных систем. "Как показывает европейская практика, нередки соглашения, которые ведут к установлению определенных цен, например на снятие наличных в банкоматах, или комиссий в магазинах, - отметила Юлия Бондарева. - У ФАС есть обращения от участников рынка и клиентов банков, недовольных как отдельными услугами, так и ситуацией с тарифами на рынке безналичных платежей в целом".

В конце марта текущего года регулирующие антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении Visa в части взимания ею комиссий за перевод средств из одной страны Европы в другую. В прошлом году аналогичное расследование проводилось и в отношении MasterСard, в результате которого систему обязали отменить подобные сборы. В Европе данные расследования начались с подачи розничных сетей IKEA и Tesco, которые жаловались на высокие комиссии платежных систем. В России же ФАС в последний раз проверяла международные платежные системы четыре года назад: антимонопольные органы возбудили дело в отношении Visa, которая, по мнению ФАС, используя свое доминирующее положение на рынке, создавала препятствия банкам для вступления в систему. В платежных системах Visa, MasterCard, "Золотая Корона" и "Сберкарт" РБК daily сообщили, что никаких запросов от ФАС пока не получали.

Банкиры опасаются, что проверки ФАС могут негативно повлиять на развитие рынка безналичных платежей. "Весь карточный бизнес держится на комиссиях, которые устанавливались годами, - говорит зампред правления банка "Авангард" Валерий ТОРХОВ. - И никакого сговора между системами, банками и торговыми точками здесь быть не может". По его словам, система безналичных расчетов в России только зарождается: доля безналичных платежей с использованием карт составляет в России менее 10% от операций в торговых точках, тогда как в США превышает 50%. "Неквалифицированные действия со стороны регулирующих служб могут негативно повлиять на пластиковый бизнес", - отмечает Валерий Торхов. Его опасения разделяет и директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Елена ДВОРОВЫХ: "Последствия этих проверок могут быть самыми разными. Известно, что неразумные действия в отношении международных платежных систем со стороны законодателей и контролирующих структур в некоторых странах приводили к удорожанию расчетов по картам и для банков, и для клиентов".

"Любой регулятор имеет право посмотреть систему тарифов, проанализировать и, возможно, дать свои рекомендации, - говорит член правления банка ВТБ 24 Георгий ГОРШКОВ. - Российский рынок не самый большой, и это значит, что на нем операционные издержки систем выше, чем на таких рынках, как в США и Великобритании. Если изучить динамику тарифов, то будет видно, что в России платежные системы работают над снижением размеров комиссий для банков".