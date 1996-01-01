Розница побила корпоратив

Впервые в современной российской истории страховая розница превысила объемы корпоративного страхования, а ее динамику начал определять рыночный спрос, говорится в исследовании "Рынок розничного страхования: эволюция спроса", представленном "Эксперт РА" и НАФИ.

По итогам 2007 г. объем рынка розничного страхования достиг 262,9 млрд руб. премии, увеличившись по сравнению с 2005 г. почти вдвое - на 125,8 млрд руб., или 91,8%. При этом, отмечается в исследовании, в 2007 г. потери от мошенничества составили около 10% премии, собираемой страховщиками по розничному страхованию, то есть около 26 млрд руб. Заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование" Владимир СОРОКИН согласен с этой оценкой: "Более того, думаю, что эта цифра может быть и выше". Как говорится в исследовании, тому, что злоумышленники могут получать страховые возмещения за один страховой случай сразу в нескольких страховых компаниях, способствует отсутствие единой базы данных.

Локомотивом же роста рынка розничного страхования стало автоКАСКО, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб., или на 120,1%. В 2007 г. доля премии по розничному страхованию в общем объеме премии по прямому страхованию (без учета ОМС) составила 54,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2006 года на 6,1%. То есть фактически уже можно говорить о том, что розница в настоящее время составляет более половины объема собираемых взносов всего российского страхового рынка. "Доля розницы в течение трех-четырех лет с учетом страхования жизни достигнет 70%, а без учета страхования жизни - 60-65%", - считает директор департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА" Павел САМИЕВ.

Наиболее быстрыми темпами развивалось розничное страхование жизни, величина собранной премии по которому за два года выросла в пять раз - с 2,1 млрд до 10,5 млрд руб. Медленнее всего росло розничное ДМС: прирост собранной премии в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил всего 28,4%, а величина премии увеличилась с 2,6 млрд до 3,4 млрд руб. По итогам 2007 г. автокаско составило 57% рынка розничного страхования, страхование недвижимости - около 5%, а страхование жизни - 4%. Лидерами рынка розничного страхования в 2007 г. (как, впрочем, и годом ранее) стали система "Росгосстраха" (доля рынка 13,9%), "РЕСО-Гарантия" (7,3%), группа компаний "Ингосстрах". Отметим скачок ВСК, которая с 11-го места в 2005 г. переместилась на пятое по итогам прошлого года. "Наш рынок не созрел для цивилизованной конкуренции. Розничные компании конкурируют только по цене и комиссии посредникам, - говорит директор департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Виталий КНЯГИНИЧЕВ. - Порядка 80% премии по рознице страховщики получают через посредников: у "Росгосстраха" 60 тыс. агентов, у "РЕСО" - 30 тыс. Эти компании и будут доминировать на этом рынке".