Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Розница побила корпоратив
Впервые в современной российской истории страховая розница превысила объемы корпоративного страхования, а ее динамику начал определять рыночный спрос, говорится в исследовании "Рынок розничного страхования: эволюция спроса", представленном "Эксперт РА" и НАФИ.
По итогам 2007 г. объем рынка розничного страхования достиг 262,9 млрд руб. премии, увеличившись по сравнению с 2005 г. почти вдвое - на 125,8 млрд руб., или 91,8%. При этом, отмечается в исследовании, в 2007 г. потери от мошенничества составили около 10% премии, собираемой страховщиками по розничному страхованию, то есть около 26 млрд руб. Заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование" Владимир СОРОКИН согласен с этой оценкой: "Более того, думаю, что эта цифра может быть и выше". Как говорится в исследовании, тому, что злоумышленники могут получать страховые возмещения за один страховой случай сразу в нескольких страховых компаниях, способствует отсутствие единой базы данных.
Локомотивом же роста рынка розничного страхования стало автоКАСКО, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб., или на 120,1%. В 2007 г. доля премии по розничному страхованию в общем объеме премии по прямому страхованию (без учета ОМС) составила 54,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2006 года на 6,1%. То есть фактически уже можно говорить о том, что розница в настоящее время составляет более половины объема собираемых взносов всего российского страхового рынка. "Доля розницы в течение трех-четырех лет с учетом страхования жизни достигнет 70%, а без учета страхования жизни - 60-65%", - считает директор департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА" Павел САМИЕВ.
Наиболее быстрыми темпами развивалось розничное страхование жизни, величина собранной премии по которому за два года выросла в пять раз - с 2,1 млрд до 10,5 млрд руб. Медленнее всего росло розничное ДМС: прирост собранной премии в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил всего 28,4%, а величина премии увеличилась с 2,6 млрд до 3,4 млрд руб. По итогам 2007 г. автокаско составило 57% рынка розничного страхования, страхование недвижимости - около 5%, а страхование жизни - 4%. Лидерами рынка розничного страхования в 2007 г. (как, впрочем, и годом ранее) стали система "Росгосстраха" (доля рынка 13,9%), "РЕСО-Гарантия" (7,3%), группа компаний "Ингосстрах". Отметим скачок ВСК, которая с 11-го места в 2005 г. переместилась на пятое по итогам прошлого года. "Наш рынок не созрел для цивилизованной конкуренции. Розничные компании конкурируют только по цене и комиссии посредникам, - говорит директор департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Виталий КНЯГИНИЧЕВ. - Порядка 80% премии по рознице страховщики получают через посредников: у "Росгосстраха" 60 тыс. агентов, у "РЕСО" - 30 тыс. Эти компании и будут доминировать на этом рынке".
Новости тематики
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний