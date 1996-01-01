Мир катится к созданию сверхвалюты

Не так давно в СМИ начала просачиваться информация относительно договоренностей, достигнутых представителями ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии о начале работы по созданию новой архитектуры мировой валютно-финансовой системы.

В ее основе лежит отказ США, стран еврозоны и Великобритании от собственных валют с переходом к единой денежной единице. Предполагается, что создание новой сверхвалюты должно улучшить позиции развитых стран североатлантического региона на фоне растущей экономической мощи Китая, Индии, России и ряда государств Юго-Восточной Азии.

По сути, новая денежная единица должна заполнить собой "долларовое пространство" мировых торгово-финансовых отношений, заняв место теряющей позиции американской валюты. Другой не менее важной целью ее создания является устранение серьезных торгово-экономических противоречий между традиционными экономическими партнерами - США, Великобританией и государствами еврозоны, сообщает "Утро.Ru".