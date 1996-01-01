ГРУЗный полис

Что может значить страхование грузов для региона, являющегося одной из ключевых транспортных развязок страны? По логике, многое. На самом деле, страхование грузов как система для Приморья практически такая же одновременно близкая, но в то же время далекая перспектива, как постройка моста через бухту Золотой Рог.

Сегодня приморские компании отмечают спрос на страхование грузов в ряде случаев. В основном это страхование транзитных грузов из стран Юго-Восточной Азии в Москву и европейскую часть России. В частности, спрос есть на страхование мороженной рыбопродукции, перевозимой в рефрижераторных вагонах по железной дороге в регионы РФ. Автомобилей, автозапчастей, спецтехники, которую везут морским транспортом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Автомобилей, которые перевозят из Приморья на автовозах, железнодорожным транспортом в регионы РФ и страны СНГ. Товаров народного потребления, леса, металлов и т. п., перевозимых морским транспортом на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в страны АТР.

Страхователями могут выступать грузоотправители, грузоперевозчики и грузополучатели. Ситуация такова: "Страхуют, но мало, поскольку ожидают возмещения причиненного ущерба со стороны перевозчика или экспедитора, т. к. при транспортировке груза ответственность за его сохранность лежит на них, либо надеются на "авось", - заметил директор отдела страхования грузов компании "Дальакфес" Сергей РАКУТА.

"Страхование грузов происходит по необходимости. Если клиент чувствует, что с грузом что-то может случиться, он покупает полис", - говорит Александр ЛЕШКО, старший эксперт Тихоокеанской страховой компании.

Ситуация такова: заказчику нужно, чтобы груз в целости и сохранности был доставлен до места назначения. Грузоперевозчику - выполнить заказ и заняться следующим, не ввязываясь в дополнительные "разборки". Поэтому чаще всего страхователем выступает перевозчик, который с согласия заказчика включает стоимость полиса в свой тариф.

Сами перевозчики не хотят оплачивать страхование. Согласно "Транспортному Уставу железных дорог РФ" и "Уставу автомобильного транспорта РФ" экспедитор несет ответственность и возмещает убыток владельцу груза только в том случае, если доказана его прямая вина в случившемся.

На практике доказать это сложно. В основном в силу того, что в нынешней ситуации перевозчик - как правило, монополист в своем деле, и выбор грузовладельца - согласиться с ним или искать нового перевозчика.

Допустим, железнодорожные перевозки может осуществлять только ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), которое "всегда идет в отказ", как говорят страховщики, чтобы ни произошло с грузом. В отношении РЖД существует еще один момент. У "Железных дорог" есть свой страховщик, ЖАСО, который, как правило, страхует грузы, отправляемые по ж/д. Похожая ситуация с авто- и морскими перевозками. "Нет, мы не страхуем и пока не собираемся страховать грузы заказчиков - ведь это дополнительные расходы. Если с грузом что-то произойдет во время перевозки, все расходы лягут на владельца груза, который мог его застраховать. Мы не будем брать вину на себя, а клиенту придется с нами согласиться или искать другую компанию", - рассказал источник ДДГ "ЗР" в одной из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний Приморья.

"Страхуют грузы 35-40% участников этого рынка, - говорит Екатерина КОРНЕЕВА, начальник управления развития страхования филиала компании МАКС во Владивостоке. - Список клиентов-страховщиков пополняется после аварийных событий с незастрахованным грузом". Сергей Ракута считает, что рынок страхования грузов в Приморье освоен лишь на 5-10%.

"Есть еще одна причина, по которой владельцы грузов пренебрегают страховой защитой, - добавил специалист Приморского филиала "Росгосстраха". - Дело в том, что часто для автомобильных грузоперевозок привлекаются так называемые "серые" перевозчики, которые устанавливают более низкую цену, что, несомненно, привлекает грузовладельца. Страховщики же крайне неохотно принимают на страхование грузы, перевозимые такого рода "серыми" перевозчиками, из-за того что предъявление каких-либо суброгационных требований при наступлении страховых случаев здесь весьма затруднительно".

Условия при страховании грузов, перевозимых по морю, в грузовых автомобилях и в поездах, различны. "Нюансов очень много. Автотранспорт считается самым опасным; железнодорожный - наоборот, самым безопасным.

"Теоретически, застраховать можно любой вид груза. Вопрос только в цене", - заметил Сергей Ракута. "Кроме самого груза может быть застрахована многоразовая упаковка груза, особенно дорогостоящие контейнеры, - добавила Екатерина Корнеева. - Также в стоимость груза могут включаться транспортные расходы страхователя".

"На страхование обычно не принимаются предметы антиквариата, ювелирные украшения, драгоценные металлы, т.е. те предметы, которые требуют предварительной экспертной оценки", - заметил Павел ЩЕРБАКОВ, директор филиала ОАО СК "Дальлесстрах" во Владивостоке.

При составлении договора страхования груза и определении тарифа страховщик учитывает массу нюансов. Вкратце, это специфика самого груза, качество упаковки, схема погрузки, схема перевозки (маршрут, остановки), вид транспортного средства, его характеристики, способ транспортировки (например, на палубе или в трюме судна), необходимость перегрузки из одного контейнера в другой во время транспортировки. Также имеют значение прецеденты и специфика в отношении определенного груза, наличие дополнительных факторов, влияющих на риск (охрана, специальная упаковка и т. д.), заявленные условия страхования (набор рисков), в определенной степени - страховая стоимость груза.

Это очень непростой вид страхования, с множеством оговорок и условностей. "Для каждого договора вырабатывается своя схема по периодам ответственности страховой компании и объемам ответственности страховщика", - заметил Александр Лешко.

Всеми оговорками и условностями страховщик пытается себя обезопасить от выплат, которые имеют мало общего со страхованием, и относятся скорее к халатности либо несоблюдению условий транспортировки или погрузки-выгрузки.

Существует даже ряд грузов, с которыми почти наверняка может что-то случиться. К ним относится страхование ПЭТ- гранулятов - гранул, из которых делают пластиковую тару. Их перевозят в мешках весом в тонну, это заводская упаковка. Мешки постоянно рвутся при неаккуратном обращении, а гранулы рассыпаются, кроме того, их нельзя мочить, а перевозят их в основном морским транспортом. "Когда мы пришли составлять договор, весь причал был усыпан ПЭТ-гранулятом. Поэтому в договоре было много оговорок", - рассказывает менеджер одной из страховых компаний.

Неохотно страховщики работают с рефрисками. В основном в рефконтейнерах перевозят продукты питания. Страховщики относятся к ним с опаской, потому что именно при рефперевозках должно быть соблюдено большое количество условностей. Помимо прочего, рефка может просто сломаться, а другая приедет уже тогда, когда товар будет испорчен.

Цену определяют не коэффициенты. Чем "безопаснее" груз, тем ниже страховой тариф, при прочих равных условиях. Понятно, что груз металлопроката застраховать дешевле, чем перевозку оконного стекла.

"Страхование автоперевозки металлолома по маршруту Владивосток - Уссурийск будет стоить менее 0,1% от стоимости груза, - приводит пример Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры". - В то же время страхование автоперевозки стекол большого размера (2 на 2 метра) по маршруту Владивосток - Москва будет стоить не менее 2,5%. Общепринятый интервал тарифов по международным стандартам находится в пределах 0,125% - 0,6%".

В целом, груз можно застраховать на следующих основных условиях: "с ответственностью за все риски", "с ответственность за частную аварию", "без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения". Тарифы по каждому условию свои. Чем шире страховое покрытие, тем дороже обойдется страховка.

Страхование определенного потока перевозок всегда будет дешевле, а одной перевозки - всегда дороже. "При частых перевозках однотипных грузов может быть заключен генеральный договор страхования грузов на весь период этих перевозок, при этом тариф понижается на 10-15%", - отметила Е. Корнеева.

"Но выбирать страховую компанию, ориентируясь только на цену, не стоит, - говорит Павел Щербаков. - Наиболее значимыми являются опыт страховщика и его репутация".

В целом, участники рынка сходятся во мнении, что у страхования грузов в Приморье большое будущее. Другой вопрос - когда это будущее станет настоящим.