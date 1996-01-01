Приватизации Росгосстраха в этом году не будет

Профильные ведомства отказались от идеи приватизации блокпакета "Росгосстраха" в 2008 г., однако выход государства из капитала страховой компании возможен в 2009 г., сообщили "Интерфаксу" источники в двух министерствах. "Сейчас речь идет только о 2009-м", - сказал один из чиновников. По его словам, решение перенести приватизацию на 2009 год было принято на совещании у министра экономического развития и торговли Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ.