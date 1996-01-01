Невозвраты кредитов

После вступления в силу в 2005 г. Федерального закона № 218-ФЗ "О Бюро кредитных историй" в целях соблюдения закона все кредитные организации присоединились к БКИ, но на практике такое взаимодействие зачастую носит лишь формальный характер.

По мнению редакции ДДГ "ЗР", вопрос об эффективности взаимодействия банков с различными бюро кредитных историй не теряет своей актуальности. Так, по данным отдела информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю, суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам в Приморье, вырос на 69,3% за прошедший год. По-прежнему потребительское кредитование остается наиболее доходным и одновременно высокорискованным делом.

Вопросы, связанные с кредитованием заемщиков, а также проблемы, возникающие в дальнейшем по истребованию долга, в редакции "ЗР" рассмотрели представители Службы судебных приставов, Дальневосточного бюро кредитных историй (ДВБКИ), Приморского отделения Сберегательного Банка России № 8635, владивостокских филиалов Промсвязьбанка, Восточного экспресс банка, Камчатпрофитбанка, Банка "Кедр".

Как выяснилось в процессе обсуждения, насколько велико желание у банков минимизировать убытки за счет выдачи кредитов добропорядочным заемщикам, настолько же сложен процесс выявления неблагонадежных. Природа банков такова, что они знают о вероятности невозвратов. Можно ли их избежать и есть ли возможность с ними бороться?

Неискушенные информацией граждане периодически "попадают на удочку" организованных групп, обещающих помочь в получении кредита через надежного эксперта, за свои услуги они в дальнейшем берут немалую комиссию. "Профессионалы" заглядывают и в злачные места Владивостока, отправляются в приморскую глубинку на поиски асоциальных элементов, а затем в буквальном смысле отмывают их, предоставляют приличный гардероб и ведут в банк для получения кредита.

Татьяна ПЕДОРИЧ, заместитель управляющего Владивостокским филиалом Банка "КЕДР":

- Часто лжедрузья, пользуясь простодушием своих коллег по работе или соседей, просят взять для них кредит под свое имя, объясняя личное неучастие разнообразными проблемами, а в дальнейшем также логично объясняют невозможность выплаты долга. Итог один - получение кредита для третьего лица. В любом случае банк оказывается перед проблемой не выплаты долга.

Юрий АПАЛЬКОВ, начальник отдела инкассации проблемной задолженности Приморского филиала ООО "Первое коллекторское бюро":

- По своему опыту могу сказать, что процент абсолютно безнадежных заемщиков очень низок. Обвинять банки в том, что они выдают кредит заведомо неплатежеспособным заемщикам, по моему мнению, не правомерно. Мы работаем и с Восточным экспресс банком, УРСА банком и видим всю ситуацию в крае. Разумеется, банки имеют дело не только с добросовестными заемщиками, но и с явными мошенниками.

Александр ЕЖОВ, и.о. помощника управляющего по безопасности - начальник информационно-аналитического отдела Промсвязьбанка в г. Владивостоке:

- Наша служба безопасности оперативно выявляет факты мошенничества, не в диковинку нам подделки и справки 2 НДФЛ. Не давно была зафиксирована группа мошенников, которая под видом кредитных экспертов занималась оформлением кредита в отеле Hyundai. Нетребовательным заемщикам предлагались копии анкет одного из банков, взималась комиссия за получение кредита. Через несколько часов граждане обращались в банк и к несчастью для себя обнаруживали, что о них как о заемщиках никто не слышал. Их "комиссия" ушла в неизвестном направлении. Более того, мошенникам удалось обманным путем получить паспорт у неопытной заемщицы. Но такие случаи чаще исключение, чем правило.

Юрий Апальков:

- Не скроем, что кредитный эксперт, как правило, оценивает заемщика по одежке. К нему подходит приятный, хорошо одетый молодой человек, у которого в руках дорогой сотовый телефон. Это будет являться важным фактором в принятии положительного решения о выдаче кредита. Но в любом случае из-за единичных случаев и ошибок банк не может прекратить кредитование на местах, многие банки ориентированы именно на экспресс-кредитование.

Игорь КОУС, старший судебный пристав Ленинского района г. Владивостока:

- В нашем отделе в данный момент на исполнении около тысячи исполнительных документов по невозвратным кредитам, и количество их растет быстрыми темпами. Зачастую кредиты в банках берут люди нуждающиеся, те, кому необходимы деньги для решения материальных проблем. Ни для кого не секрет, что в подобной ситуации вероятность невозврата по полученному кредиту достаточно высока.

Отмечу, что наша служба, получив исполнительный документ для исполнения, имеет сведения о сумме долга, которая должна быть взыскана с должника. Сведений о виде кредита, по которому заемщик задолжал банку, мы не имеем. Мы не можем утверждать, что банки подчас выдают деньги в долг заведомо не кредитоспособным заемщикам. Но, исходя из собственного опыта, могу констатировать, что достаточно часто встречаются ситуации, когда у заемщика в буквальном смысле не на что обратить взыскание. У него в наличии лишь предметы обычного домашнего обихода, т.е. кровать, стул и стол, а лишать его их мы не имеем права.

Еще одна причина низкого процента исполнения документов о взыскании кредитной задолженности - крупные суммы задолженности и отсутствие у должников денежных средств и имущества, достаточных для погашения долгов. Даже в случае успешного ареста и реализации арестованного имущества, взысканных средств не всегда бывает достаточно для полного погашения задолженности. Не редко такие исполнительные производства оканчиваются частичным взысканием суммы долга.

Анна КАМБАРОВА, исполнительный директор ДВБКИ:

- Действительно, статистика подсказывает, что доля намеренных мошенников невелика. Чаще всего люди сами оказываются заложниками своей самоуверенности, они не могут рассчитать собственные долги и не соизмеряют возможности. Проверка заемщика, проводимая банками, из-за недостатка информации иногда дает сбой, иначе чем можно объяснить исполнительный лист на взыскание задолженности по кредитам сразу пяти банков? Совместная работа по созданию единого информационного поля обо всех заемщиках региона поможет службам безопасности банков застраховаться от выдачи потенциально невозвратного займа "перебравшему кредитов" заемщику. Задача ДВБКИ заключается в сборе, объединении и хранении такой информации.

Мы понимаем, что осознание необходимости обмена информацией в контексте регионального Бюро кредитных историй представителями банковских структур не может быть скорым. Но обратите внимание, что, получая информацию из ЦККИ, банки видят лишь титульную часть - паспортные данные заемщика и факты о выдаче ему кредитов в различных банках. А информировать погасил он их или у него есть задолженность - дело БКИ. Этой информацией банки часто пренебрегают. Думаю, что лишь совместная работа ДВБКИ, банков, Службы судебных приставов, а также предприятий ЖКХ (не секрет, что должники банков зачастую имеют и большие задолженности за электроэнергию, коммунальные услуги) поможет если не ликвидировать, то ощутимо сократить поток исполнительных листов по просроченным платежам.

Наталья МИСЬКО, заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России:

- Сбербанк старается избежать напряженных отношений со своими клиентами и для добросовестных и постоянных заемщиков предлагает программу "Доверительный кредит" под меньший процент и с условием предоставления минимального пакета документов, срок рассмотрения заявки также уменьшается. Сберегательный банк имеет собственное бюро кредитных историй, где отражается ситуация по всем заемщикам банка.

Сергей ДЕВЯТНИКОВ, директор филиала "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) в г. Владивостоке:

- Лояльное отношение к своим добросовестным клиентам старается выработать каждый банк. Но, с моей точки зрения, вряд ли банк, узнав, что новый клиент имеет положительную кредитную историю в другом банке, станет давать ему дополнительные преференции в качестве сниженной кредитной ставки. В этом сказывается некая банковская дисциплина. Вместе с тем вероятность принятия положительного решения о кредитовании заемщика с хорошей кредитной историей в других банках значительно повышается. И это несомненный плюс.

Игорь Коус:

- Я со своей стороны призвал бы банки начать с малого - передавать в БКИ информацию о менее значительных клиентах, тем более о проштрафившихся заемщиках. Но т. к. мы изо дня в день сталкиваемся далеко не с благонадежными заемщиками, могу сказать, что банкам будет гораздо легче предупреждать многие спорные ситуации еще на момент выдачи кредита, чем затем встречаться с ними в рамках судебного производства.

Пользуясь случаем, обращаюсь к представителям банковского сектора с предложением обеспечить участие своих сотрудников в рейдах судебных приставов по отдельным исполнительным действиям. Так в последнее время поступает Росбанк, представители которого оказывают существенную помощь по взысканию долгов по ими же направленным исполнительным документам.