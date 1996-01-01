Оплачивать детсад через банк придется с комиссией

С середины марта во Владивостоке родительскую плату за посещение ребенком детского сада начали принимать в Сбербанке.

Ранее оплата за детские сады производилась наличными. Видимо, после проверки финансовой отчетности органы образования, в частности детские сады, получили прямое указание на перечисление оплаты только через коммерческие банки. Несмотря на то что это нововведение призвано упорядочить, прямо скажем, не большие финансовые потоки, поступающие от родителей, возникло новое неудобство - дополнительная комиссия, которая взимается за перечисление платежей.

Как прокомментировали ДДГ "ЗР" в Приморском ОСБ № 8635, действительно, теперь родители могут обращаться в отделения банка, и Сберегательный банк, как любая кредитная организация, выполняя свои функции по приему платежей у населения, обязана принять эти платежи в адрес получателя. Услуга осуществляется на основе тарифов, утвержденных Сбербанком России (ОАО).

Можно обратиться и в другой банк или на почту. Здесь специального ограничения нет.