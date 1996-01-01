НПФ хотят на открытый рынок

Тема выхода негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", корпоративного НПФ ОАО "Российские железные дороги" на открытый рынок негосударственного пенсионного обеспечения Приморского края стала лейтмотивом пресс-конференции руководителей фонда, прибывших во Владивосток из Москвы.

О негосударственных пенсионных фондах рядовой россиянин начал узнавать уже во время пенсионной реформы, которая началась пять лет назад. Уже четыре года в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) начали участвовать негосударственные фонды, которым можно на управление передавать накопительную часть будущей пенсии. До этого момента НПФ занимались в основном формированием негосударственных корпоративных пенсий.

Сегодня в Приморском крае работают порядка пяти НПФ, являющихся участниками системы ОПС. По словам представителей НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", фонд будет уделять внимание привлечению новых клиентов как по системе ОПС, так и по негосударственному пенсионному обеспечению. Особое внимание, по словам Сергея ВОДОПЬЯНОВА, заместителя исполнительного директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", будет уделяться клиентам среди молодежи.