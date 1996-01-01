Банк ВТБ открывает новые возможности для приморских библиотек

Изданиями русской современной литературы, сочинениями классиков, произведениями из серии "Жизнь замечательных людей" пополнились фонды библиотек Приморского края. Более 3 тыс. книг заняли свое место на полках библиотек Владивостока, Уссурийска и Находки в рамках совместной акции Банка ВТБ и издательства "Молодая Гвардия".

"Это не только достойный вклад в развитие Национальной программы поддержки и развития чтения, - отметила директор Централизованной библиотечной системы г. Уссурийска Елена ЛОБАЧЕВА. - Книги, переданные Владивостокским филиалом Банка ВТБ, стали хорошим подарком для нас и наших читателей ко Дню работника культуры".

Управляющий Владивостокским филиалом ОАО "Банк ВТБ" в г. Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО в свою очередь отметил, что именно библиотеки играют огромную роль в воспитании литературного вкуса, трансляции главнейших ценностей российской культуры. "Сохранение и передача истории и традиций нашей страны - одна из главнейших задач Банка ВТБ, являющегося прежде всего российским банком", - подчеркнул он.