"Ингосстрах" подвел итоги деятельности в ДВФО за 2007 год

По предварительным данным совокупный объем премии по прямому страхованию филиалов "Ингосстраха", входящих в зону ответственности Дальневосточного регионального центра (РЦ), за 12 месяцев 2007 г. составил 634 206 тыс. руб., что на 14,1% превышает показатель 2006 г. Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 371 366 тыс. руб. (прирост - 12,1%), в том числе сборы по личному страхованию - 71 299 тыс. руб. (прирост - 47,6%), по страхованию имущества - 208 687 тыс. руб. (прирост - 15,8%), по страхованию ответственности - 91 380 тыс. руб. Сбор страховой премии по ОСАГО - 262 840 тыс. руб. (прирост - 16,9%). Выплаты ОСАО "Ингосстрах" по прямому страхованию за январь - декабрь 2007 г. в Дальневосточном регионе составили 501 176 тыс. руб., выплаты по ОСАГО равны 186 818 тыс. руб.