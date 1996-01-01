Номинирование Людмилы Брюхно на премию "Женщина года" вызвало живой отклик в мире бизнеса

Итоги голосования на премию "Женщина года" будут подведены 28 марта. Это заметное в светской жизни города мероприятие организовано журналом "Собрание Exclusive" и в этом году проводится уже в третий раз.

В прошлом номере "ЗР" мы сообщили, что генеральный директор дальневосточной страховой компании "Дальакфес", помощник депутата Государственной Думы Виктора ПЛЕСКАЧЕВСКОГО Людмила БРЮХНО номинирована на эту премию в категории "Бизнес-леди".

Представители бизнес-элиты и партнеры "Дальакфеса" всеми силами поддерживают Людмилу. В №23 от 18 марта "ЗР" опубликовал письма в адрес организаторов в поддержку Людмилы от генерального директора Владивостокского морского торгового порта Вячеслава ПЕРЦЕВА, генерального директора ОАО "Восточный порт" Сергея КУШНАРЕВА, коллектива Центрального офиса "Транссиб Ре" - даже из Красноярска коллеги поддерживают Людмилу.

В этом номере мы публикуем письма в адрес организаторов конкурса от депутата Государственной Думы пятого созыва Виктора Плескачевского, президента Транспортной группы FESCO Евгения АМБРОСОВА, генерального директора ЗАО "ДельтаЛизинг" Олега РАКИТСКОГО, которые не попали в предыдущую публикацию.

"Золотой Рог" также присоединяется к группе болельщиков!