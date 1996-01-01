Будущие пенсии растворились

В 2007 г. результаты управления накопительными частями будущих пенсий россиян оказались не слишком хорошими. Мало того, что Внешэкономбанк (ВЭБ) не порадовал, так и частный сектор управляющих компаний показал совсем не блестящие результаты.

Впрочем, огорчаться по поводу частников россиянам рано - 96,5% накопительных пенсий до сих пор в управлении государственной управляющей компании (ГУК). В Приморье ситуация аналогична - за пять лет действия накопительной системы в негосударственные управляющие компании и пенсионные фонды накопительную составляющую перевели 4,3% будущих пенсионеров.

В прошлом году Внешэкономбанк показал доходность 5,98% годовых, на уровне 2006 г. (5,67%). По предварительным (не все УК показали свои результаты) данным, лучше ВЭБ сработали 17 негосударственных управляющих компаний (УК). В среднем 65 портфелей 55-ти негосударственных УК заработали около 5,7% годовых. Аналитики считают, что в плохих результатах частников виновен исключительно "плохой рынок" 2007 г. Официальная инфляция в 2007 г. достигла 11,9%, неофициальная - 20%, как минимум.

Досье Основной инвестиционный актив ВЭБ - государственные ценные бумаги. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), получая средства в управление, распределяют их между управляющими компаниями, с которыми у них заключен договор и которые обязательно входят в список 55-ти УК, допущенных к работе с пенсионными деньгами по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). УК имеет право вкладывать в государственные ценные бумаги как рублевые, так и валютные акции и облигации российских предприятий, ипотечные ценные бумаги, а также размещать их на счетах в банках.

Инфляция "накрыла" пенсионные доходы, однако отчисления в накопительную часть пенсий для граждан моложе 1967 г. рождения, которые ранее составляли 4% единого соцналога, с этого года увеличены до 6%. Будущие пенсионеры в смятении - как же так? Ведь это - пенсионные деньги, и они не должны зависеть от рынка, они должны быть сохранены!

Между тем пенсионные накопления - длинные деньги, и по результатам инвестирования одного года нельзя делать выводы. Надеяться на то, что все само собой получится "хорошо" тоже не стоит: "В условиях рыночной экономики человек сам должен выбирать свое будущее и то, кто будет сохранять и приумножать его будущую пенсию - УК, НПФ или ГУК", - считает Александр ЗЫКИН, исполнительный директор НПФ "Порт-Гарант".

Людмила ДРЯБЛОВА, директор Приморского филиала НПФ "Благосостояние":

- В 2007 г. на рынке ценных бумаг ситуация была сложная из-за мирового финансового кризиса. Как следствие, показатели доходности НПФ и УК не такие высокие, как в прошлые годы. Но важно, чтобы доходность обгоняла инфляцию в долгосрочном периоде, а результат отдельно взятого года не имеет решающего значения. Например, за три года работы в НПФ "Благосостояние" средний доход по пенсионным накоплениям составил 13%.

Негосударственный пенсионный фонд имеет более широкие возможности для инвестирования по сравнению с государственной управляющей компанией. НПФ вкладывает средства клиентов в высокодоходные ценные бумаги, поэтому доходность у фондов выше, чем у ГУК.

Марина ПЕТРОВА, заместитель исполнительного директора НПФ "Порт-Гарант":

- Если рассматривать результаты работы управляющих с 2003 по 2007 г. (а так будет более правильно), мы увидим, что в целом УК демонстрируют доходность выше инфляции. ГУК - нет, по итогам четырех лет он показал среднегодовую доходность 7,79%.

Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, представитель Дальневосточного регионального филиала НПФ Электроэнергетики:

- Конечно, для оценки работы пенсионных денег нужно брать энное количество лет, а не один год. Наши цифры будут только в конце марта. В 2007 г. рынок сработал слабенько, ниже инфляции. Но по результатам трех последних лет в совокупности доход по накопительным пенсиям покрывает инфляцию.

Тенденция по переходу из ГУК в НПФ и УК все же наметилась. В 2007 г., на пятом году работы новой системы, из ГУК в негосударственный сектор перешло порядка 1,5 млн человек (по РФ), в 2006 г. - чуть более 1 млн.

За пять лет работы новой пенсионной системы лишь 4,3% приморцев делали свой выбор - подавали заявления о переводе накопительной части пенсий. В цифрах это 37287 заявлений, а количество жителей края, имеющих накопительную часть пенсии, - 860 тыс. Из них только 43 заявления касались перевода накопительной части пенсий из негосударственных фондов в государственный. Еще 12 заявлений было подано для перевода накопительной части из одного НПФ в другой.

С момента вступления в реформу негосударственные фонды забирают на себя львиную долю заявлений о переводе накопительной части в негосударственный сектор. Самым продуктивным годом для негосударственных УК и НПФ был 2006г., когда в пользу УК приморцы подали 2 495 заявлений, а в пользу НПФ - 10 938. В 2007 г. цифры меньше, но не намного - 1 787 и 9255 соответственно.

По данным отделения Пенсионного фонда России по ПК, в 2007 г. наиболее популярными при выборе УК среди будущих пенсионеров Приморья стали управляющие компании "Тройка Диалог", в пользу которой было подано 29,8% всех заявлений, "Портфельные инвестиции" - 27,5%, УК "Росбанка" - 17,5% и УК "Металлинвесттраст" - 5,9%.

Среди негосударственных пенсионных фондов в крае удерживает лидерство НПФ "Благосостояние", который приняло 64,9% от всех заявлений, поданных в крае в пользу НПФ, на втором месте "НПФ Электроэнергетики" - 20,1%, на третьем - НПФ "Норильский никель" - 11,9%.

Сегодня у реформы есть свои проблемы и ожидания. Одна из основных сложностей заключаются в том, что люди не знают о реформе и о том, как будет выглядеть будущая пенсия.

Досье По новой пенсионной системе пенсия формируется из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая часть одинакова у всех и финансируется из госбюджета. Страховую и накопительную формируют отчисления с зарплаты работника. Раз в год накопительную часть можно передавать в доверительное управление одной из частных УК, одному из НПФ или государственной управляющей компании - ВЭБу. Пенсию из трех частей имеют только люди, родившиеся после 1967 г. Граждане, рожденные до этого года, получат пенсию из двух частей: базовой и страховой.

Еще одна проблема - ограниченность в финансовом инструментарии для управляющих пенсионными накоплениями. "Те, кто работает с пенсионными накоплениями, не могут идти на риск и маневрировать на финансовом риске, - рассуждает Григорович. - Поэтому если начинаются проблемы в этом секторе рынка, куда разрешено инвестировать, начинаются проблемы с будущими пенсиями".

Вместе с тем участники рынка надеются, что в этом году государство расширит список финансовых инструментов, которые могут быть использованы для инвестирования накопительных пенсий. Есть мнение, что и ВЭБ нужно разрешить работать с деньгами "молчунов" так, как он считает разумным исходя из ситуации на рынке, - ведь сейчас в его ведении находится 96,5% средств накопительных пенсий.

Еще одно ожидание касается утверждения схемы софинансирования, при которой граждане смогут перечислять на накопительные счета часть своей зарплаты - не менее 2 тыс. руб. в год. В этом случае государство в течение 10 лет будет доплачивать столько же, сколько внес гражданин, но не более 10 тыс. в год.