Составлен портрет среднего российского вкладчика

Исследование, проведенное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показало, что за 2007 год количество людей, имеющих возможность откладывать часть средств, возросло с 40 до 47%.

По итогам анализа полученных в ходе исследования данных был составлен портрет наиболее ценного для любого банка клиента, так называемого "системного сберегателя", то есть человека имеющего свободные средства и желание распорядиться ими с наибольшей для себя пользой.

К "системным сберегателям" в ходе исследования отнесли себя примерно 14% респондентов. "Портрет "системного сберегателя" выглядит следующим образом: это специалист с высшим образованием, обладающий доходом от 5 тыс. руб. на члена семьи, проживающий в Москве или Санкт-Петербурге и характеризующий своё материальное положение как хорошее или очень хорошее. Возраст - от 45 до 59 лет. Второй по распространённости "типаж" - пенсионер.