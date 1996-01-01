Центробанк отозвал лицензию у камчатского банка "Крайний Север"

Центральный банк России отозвал лицензию у банка "Крайний Север". Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком требований ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает газета "АиФ Камчатка". Установлено, что в феврале группа клиентов московского филиала банка по сомнительным сделкам перевела денежные средства на сумму около 10 млрд руб.