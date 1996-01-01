Запаситесь золотом в Банке "КЕДР"

Владивостокский филиал ЗАО КБ "КЕДР" ввело новую услугу в обслуживание физлиц - операции по обезличенным металлическим счетам (ОМС) на золото и серебро. Открытие ОМС бесплатно, операции с обезличенным металлом не облагаются НДС.