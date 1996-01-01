ПримСоцБанк повысил расценки на золото при выдаче кредита

В марте ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" повышает расценки на золото при выдаче экспресс-кредита под залог ювелирных изделий из драгоценных металлов. В среднем цены на металлы выросли на 26%, сообщили ДДГ "ЗР" в банке. При оценке изделий отечественного производства с пробой, бриллиантами учитывается и художественная ценность. В рамках этой услуги ПримСоцБанк предоставляет кредит в рублях на срок от 1 до 6 месяцев. Процентная ставка по этому виду кредита составляет 0,43% в день.