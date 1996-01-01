Банкам пропишут ЭПС

Госдума приняла в третьем чтении изменения в ст. 30 Закона "О банках и банковской деятельности". Принятые поправки обязывают банки раскрывать заемщикам-физлицам полную стоимость кредита еще до заключения кредитного договора. Участники рынка полагают, что принятые изменения ничего особенно не изменят.

Согласно утвержденной депутатами редакции законопроекта, рассчитывать полную стоимость кредита банки будут в порядке, установленном Банком России.

Он предполагает делать это через раскрытие эффективной процентной ставки (ЭПС). В нее включены платежи, связанные с заключением и исполнением кредитного договора (включая комиссии за открытие и ведение счета, рассмотрение заявки, выдачу кредита), и платежи заемщика в пользу третьих лиц (страховщиков, оценщиков и др.).

В случае корректировки условий кредитования по уже выданной ссуде банки будут обязаны уведомлять заемщиков о новой полной стоимости кредита до соответствующего изменения условий договора.

Положение ЦБ № 254-П, в котором закреплено требование по раскрытию эффективной ставки, обязывает банки раскрывать ЭПС только по тем кредитам, которые для целей резервирования включаются в портфели однородных ссуд. В результате, не включая кредит в портфель однородных ссуд и формируя резервы в индивидуальном порядке, банки имели возможность не раскрывать ЭПС.

"На рост объемов потребительского кредитования поправки едва ли повлияют, - сходятся во мнении эксперты. - Основной удельный вес кредитов сейчас - это кредиты, включаемые в портфель однородных ссуд. По ним и так было раскрытие информации, пусть и на уровне 254-П, но это серьезный документ, за его несоблюдение лицензии тоже можно лишиться. Заемщики по этим кредитам - это те, кто зачастую не понимает значение ЭПС и ориентируются только на рекламные предложения, где гонка ставок в последнее время шла вниз. Люди, которые берут крупные кредиты, и так знают и, как правило, могут рассчитать реальную ставку.

Напрашивается вывод, что упомянутые поправки не более чем популистская мера, индикативно показывающая борьбу за более прозрачный кредитный рынок".

"Тут даже комментировать нечего, - заметил Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, руководитель ККО Инвестиционного Банка КИТ Финанс во Владивостоке. - В банках прибавится работы у бухгалтерии, но ставки все равно будут конкурентными. Поправки в закон на них никак не повлияют. Не будет ни повышения, ни падения. Хотя в целом издержки банков, конечно, вырастут, но на незначительную величину. На ставках это не отразится".