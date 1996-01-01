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Финансовый апокалипсис завтра?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, выступая в январе этого года на экономическом форуме в Давосе, заверил мировую бизнес-элиту: российская экономика на ближайшие годы станет образцом стабильности на фоне мировых финансовых потрясений. Однако в Финансовой академии при Правительстве РФ оптимизм главы Минфина не разделили и подготовили доклад "Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия".

Составители документа полагают, что существует пять так называемых кризисных сценариев. Причем финансовый коллапс может наступить уже в этом году. С докладом о возможных сценариях возникновения кризиса в России выступил директор Института финансовых рынков Финакадемии Яков МИРКИН. Он констатировал, что в 2007-2008 гг. риски финансового кризиса в нашей стране стали реальными.

Авторы доклада считают, что, если какой-либо из разваливающихся рынков, например, в Латинской Америке, начнет испытывать проблемы, сработает эффект домино: инвесторы начнут "сбрасывать" бумаги, выпущенные эмитентами третьего мира. В качестве примера авторы доклада приводят 1998 г., когда крах финансовой системы в России спровоцировал падение рынка в Бразилии.

Неприятности подстерегают отечественную финансовую систему и в том случае, если продолжится зафиксированный в январе - феврале этого года отток иностранного капитала. Если же его удастся предотвратить, то спровоцировать финансовый кризис может излишний перегрев отечественной экономики. Сценарий "мыльного пузыря" реален в том случае, считают авторы документа, если продолжится монетизация российской экономики.

Опасной тенденцией авторы доклада считают также расширение перечня стратегических отраслей, куда запрещен вход иностранным инвесторам. Фигурирует в списке рисков и зависимость российской экономики от цен на экспортируемое сырье.

Прогнозировать цены на нефть дальше 2010 г. авторы доклада считают бесперспективным занятием, однако признаются: изменение цен на нефть до $30-$35 за баррель больно ударит по российской экономике.

Авторы доклада призывают принять немедленные меры по поддержанию финансового сектора. Первым шагом на пути к этому, по мнению специалистов, должно стать создание антикризисного комитета, который занялся бы мониторингом текущей ситуации и разработал единый план действий в стрессовых обстоятельствах.

Любопытно, что, по мнению некоторых экспертов, для России кризис может иметь и позитивные последствия: "Мы сейчас просыпаемся в понимании, что не надо жить только за счет внешних ресурсов. ЦБ и правительство признают, что нужно вернуть в оборот внутренние ресурсы", - считает глава Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН.

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