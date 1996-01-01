Банк для бизнеса и для жизни

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Выбор делового партнера, которому мы доверяем свои деньги, - процесс, прямо скажем, непростой. Он должен быть надежным, ответственным, честным и открытым. Таким партнером для своих клиентов всегда был Промсвязьбанк.
Промсвязьбанк - российский частный банк, входящий в число крупнейших кредитных организаций страны, в топ-1 000 мировых банков, в топ-300 банков Европы. Банку присвоены высокие рейтинги таких крупнейших мировых рейтинговых агентств, как Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's.
Промсвязьбанк - универсальный банк. Его клиентами уже стали более 50 000 российских предприятий и свыше 500 000 россиян, а филиальная сеть насчитывает 120 дополнительных офисов в Москве и регионах, 42 филиала и 4 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, Китае, Индии и на Украине.
Промсвязьбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг высокого уровня: это широкая линейка сберегательных вкладов; прозрачная и доступная система кредитования (ипотека, потребительский и экспресс-кредит); индивидуальные сейфовые ячейки для сохранности ценностей; банковские карты, в том числе кредитные карты со льготным периодом кредитования; дорожные чеки American Express; именные банковские чеки; паи ПИФов под управлением ведущих российских управляющих компаний; услуги депозитария; факторинг и т. д.
Промсвязьбанк ведет активную работу с частными лицами, корпоративными клиентами и представителями малого и среднего бизнеса, в том числе в области факторинга и международного бизнеса. Для дистанционного управления средствами на счетах и расчетов через Интернет Промсвязьбанк предлагает систему интернет-банкинга, обладающую широким набором функций.
В Дальневосточном федеральном округе Промсвязьбанк открыл филиалы в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске.
Владивостокский филиал Промсвязьбанка работает на рынке Приморского края с октября 2004 года. Суммарный кредитный портфель филиала по итогам 2007 г. составил 3 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. - это кредиты частным лицам. В ноябре 2007 г. филиал приступил к работе по программам кредитования малого и среднего бизнеса. Несмотря на короткий срок работы по данному направлению превысил 36 млн руб.
Более подробную информацию об услугах можно узнать в офисах Промсвязьбанка по следующим адресам:
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14, тел. 8 (4232) 22-51-98.
г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 150, тел. 8 (4232) 32-16-06.
г. Находка, Находкинский просп., д.100, тел. 8 (4236) 62-57-02.
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 100, тел. 8 (4234) 32-94-31.
Генеральная лицензия Промсвязьбанка на осуществление банковских операций № 3251 (бессрочная).
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