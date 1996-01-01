"Цель МФА -подготовить студентов к реальной работе"

К изучению процессов эффективного обслуживания клиентов, а также банковских продуктов и их спецификации приступят студенты Малой Финансовой Академии в новом учебном семестре. Этот принципиально новый образовательный проект уже третий год дает возможность студентам вузов краевой столицы получить дополнительное финансовое образование.

Инициатором создания Малой Финансовой Академии выступил Филиал Банка ВТБ во Владивостоке. Основная задача - вырастить из студентов грамотных финансистов, готовых к практической работе, успешно реализуется на базе ВГУЭС - одного из ведущих вузов Дальнего Востока. Лучшие выпускники получат возможность устроиться на работу в Группу ВТБ.

Основной ресурс Малой Финансовой Академии составляют практические знания и опыт специалистов Владивостокского Филиала Банка ВТБ и партнеров банка. Именно они преподают студентам премудрости банковского дела, знакомят со структурой коммерческих банков, особенностями и принципами их работы. По итогам каждого блока обучения - подведение итогов в форме деловых игр. Так, завершив изучение принципов управления операционным обслуживанием клиентов, студенты на время получили возможность перевоплотиться в "недовольного" клиента и сотрудника банка, проявив при этом умение гасить конфликт, находить верное решение в стрессовой ситуации - ценные качества для любого специалиста.

Серьезной работой для ребят стало выполнение задания по проведению независимого исследования качества операционного обслуживания в банках Владивостока - акции "Тайный покупатель". Оценив сервис банков (умение сотрудников вести телефонные переговоры, технику продаж), студенты преподнесли свои выводы "заказчикам" - компетентному жюри из банковских специалистов.

Алексей Солодушко, управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке, подчеркнул: "Главная цель Малой финансовой академии в том, чтобы вырастить действительно хороших специалистов, а не просто людей с дипломами. Глядя на студентов предыдущих выпусков, которые в настоящее время работают в нашем банке, оценивая работу нынешних студентов, я с уверенностью могу сказать - нам это удается".

Сегодня в Группе ВТБ во Владивостоке работают 7 выпускников Малой Финансовой Академии, кроме того, ведется работа по внедрению такого опыта в филиальной сети ВТБ. Филиал Банка ВТБ в Хабаровске уже приступил к реализации подобного проекта, рассматривается возможность его запуска на Сахалине.