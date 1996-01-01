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Как не пролететь с "Аэрофлот-Бонусом"
- Слышала о программе "Аэрофлот-Бонус" и выпуске пластиковых карт в рамках этой программы. У меня есть зарплатная карта одного из банков. Подскажите, что нужно сделать, чтобы выпустить новую карту в рамках данного проекта? Какими преимуществами я смогу воспользоваться?
Пластиковые карты по программе "Аэрофлот-Бонус" выпускают на сегодня три кредитные организации - Сберегательный банк, Альфа-банк, Банк "Русский стандарт".
В Сберегательном банке выпускаются карты VISA Aeroflot. Альфа-банк участвует в совместном проекте в рамках платежной системы Мастер-кард.
За каждый потраченный доллар США, евро или 30 рублей в оплату товаров, работ, услуг с использованием карты "Aeroflot-MasterCard-Альфа-Банк", "Visa Аэрофлот" от Сбербанка клиенту начисляют от 1 до 2 миль программы "Аэрофлот-бонус". При открытии карты каждому клиенту начисляются приветственные мили. Если, допустим, клиент тратит в месяц порядка 20 тыс. руб. по карте, то за год у него накапливается сумма на билет из Москвы в Сочи или Восточную Европу.
Обменять свою зарплатную VISA или MASTER CARD, разумеется, можно, это "ЗР" подтвердили в каждом из банков. Для этого необходимо лишь сдать вашу карту. В Сбербанке подобную услугу осуществляют бесплатно. На ваших глазах карту должны уничтожить, т.е. разрезать и примерно через три недели перевыпустить уже в качестве ко-брендовой.
Специалисты дают следующие рекомендации. Прежде всего, имейте в виду, что карту вы получите не сразу - в среднем, через три недели. Средства, которые останутся на ней, автоматически будут зачислены на новую карту. Если вы предполагаете, что деньги могут вам понадобиться раньше, своевременно обналичьте их через банкомат либо в отделении банка. Кроме того, карта может быть выпущена уже после того, как вам будет перечислена заработная плата, а деньги, повторимся, вы сможете получить лишь с новой карты. Поэтому договоритесь со своим работодателем, чтобы вашу зарплату выдали наличными или перечислили деньги на счет другой карты.
Выпуск пластиковой карты (дебетовой или кредитной) под эгидой "Аэрофлота" имеет следующий нюанс. Если вы ранее зарегистрировались на сайте компании "Аэрофлот", заполнили анкету на участие в бонусной программе, то через некоторое время можете получить карточку участника. Она позволяет получать дополнительные мили при покупке авиабилетов. Поэтому новая зарплатная карта должна иметь точно такой же номер, как и присланная бонусная от "Аэрофлота". Не забудьте предупредить об этом работников банка и указать в заявлении на перевыпуск номер уже полученной вами карты.
И не менее важный нюанс. Ваши имя и фамилия на пластиковой карте должны совпадать с теми, что указаны в бонусной карте от "Аэрофлота". Иначе карта не будет перевыпущена. Но это еще не все: написание вашего имени на новой карте также должно совпадать с его написанием в заграничном паспорте, особенно если вы собираетесь пользоваться ею за границей.
Поэтому необходимо, не дожидаясь трехнедельного срока, явиться в представительство "Аэрофлота" с паспортом и бонусной картой, изменить и зафиксировать изменение своих данных. При возникновении подобных трудностей все ваши старания могут пойти прахом и мили за безналичную оплату покупок или услуг засчитаны не будут.
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