ММВБ будет работать с облигациями Восточного экспресс банка

Совет директоров и дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (Протокол № 23 от 15.02.2008г.) приняли решение о включении в Котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "А" второго уровня неконвертируемых процентных документарных облигаций с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО КБ "Восточный", сообщили ДДГ "ЗР" в банке.

По мнению аналитиков управления Казначейских операций и финансовых рынков, новый статус выпуска не только повысит его ликвидность, но и привлекательность для различного рода инвесторов, в том числе и тех, в инвестиционных декларациях которых существуют ограничения на приобретение облигаций, не прошедших листинг.