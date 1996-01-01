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Центробанк укреплять рубль не будет
Центробанк России не намерен укреплять рубль для сдерживания темпов роста цен. Об этом заявил заместитель председателя правления ЦБ Константин КОРИЩЕНКО, сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на информацию ЦБ.
К.Корищенко отметил, что укрепление рубля не является самым эффективным средством для борьбы с инфляцией, поскольку снижает стоимость импорта, увеличивает денежную массу и негативно сказывается на притоке капитала. Как стало известно, за первые 11 дней марта 2008 года инфляция составила 0,4%. За январь-февраль цены в России выросли на три с половиной процента, что сделало труднодостижимым официальный прогноз Минэкономразвития об инфляции в восемь с половиной процентов за весь 2008 год.
Напомним, в 2007 году инфляция превысила прогноз МЭРТ почти в полтора раза. Вместо восьми процентов она составила 11,9 процента. Среди основных причин, влияющих на увеличение роста цен, обычно называется подорожание зерна и ряда продуктов.
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