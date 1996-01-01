Как защититься от кредитного рабства

В ближайшую субботу некоммерческое партнерство "Лига кредитных брокеров" проведет круглый стол на тему "Кредитные продукты финансовых институтов Приморья и их подводные камни".

Мероприятие в рамках полученного Лигой гранта "Защита экономических прав граждан" от Агентства по международному развитию США состоится 22.03.08 г. в 12.00 по адресу: г.Владивосток, ул. Семеновская, 3а.