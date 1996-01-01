Оптимистичный кофе-тайм

Негатив из США вновь ударил по индексам - мы все чаще слышим эту фразу. А потому мартовский деловой завтрак, традиционно организуемый в начале каждого месяца Дальневосточным филиалом УК "Тройка-Диалог", больше напоминал сеанс психоанализа. Верьте: за нынешним падением фондового рынка России завтра придет рост.

Руководитель филиала Иван ПОПОВ считает, что пессимизм и ожидание худшего развития событий на финансовом рынке и толкают курс акций по нисходящей. Мол, статистика подсказывает, что больше 5-6 месяцев падение продолжаться не может. И даже сроки будущего пробуждения "быков" названы - вторая половина августа. Подтверждением тому был и фундаментальный анализ "Тройки-Диалог" на март - "Как инфляция влияет на рынок акций". Ведь брокеры и зарабатывают во времена наибольших взлетов и падений. Главное - знать, что покупать, а что продавать. "Тройка -Диалог" со своими ежемесячными рекомендациями выступает модельером рынка.

Ускорение инфляции в России - за два месяца она составила уже 3,4% - бьет в первую очередь по товаропроизводителям (трубы, металл) и нефтекомпаниям-экспортерам, которых колеблет и падающий доллар. А именно "нефтянка" составляет 38% в индексе РТС. Зато банки (их доля в индексе 29%) перекладывают свои издержки на клиентов, поэтому более устойчивы к инфляции. У "Тройки-Диалог" свои рекомендации: Сбербанк и Халык Банк. Вывод казахстанских акций на российский рынок вызвал интерес брокеров. При этом аналитики "Тройки-Диалог" убеждены, что Россия защищена от влияния мирового кредитного кризиса: цены на сырье высоки и капитал льется сюда рекой. Главный риск - снижение цен на нефть. Но, по прогнозам, цены продолжат рост, а это доходность на акции нефтекомпаний 17%.

Даже в отношении кредитного кризиса в США в оценках "Тройки-Диалог" звучит оптимизм: мол, в середине года Федеральная резервная система начнет повышать ставки. В ожидании все нервничают, и рынок качается. Поэтому надежные активы в такой период - менее ликвидные и недооцененные акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, типа Новороссийского порта, СТС Медиа и ГАЗ, а также быстрорастущих компаний, например, "Полиметалла" и "Распадской". Эти акции фигурируют и в списке новых лидеров.

О том, почему так мало на рынке в продаже ценных бумаг самой растущей отрасли - строительной и недвижимости, за чашкой кофе в ресторане "Версаль" и разгорелся спор. Одни считают, что этот рынок в тени, другие - что девелоперы и строители оставляют сверхприбыли себе, ведь у них нет дефицита в банковских кредитах. Между прочим, и в рейтинге 100 крупнейших компаний Дальнего Востока нашего РА "Золотой Рог" всего лишь три строительные компании - и все с государственным капиталом.

Среди рисков марта и курс рубля - не стабилен. И дело здесь не столько в больших выплатах внешнего долга и оттоке капитала из страны, сколько в паре доллар/евро. Главным же фактором фондовики называют... инаугурацию Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Внешняя конъюнктура ухудшается - справится ли с нею новое правительство? А пока фондовый рынок России в ожидании добрых вестей умудрился прибавить индекс РТС за февраль на 3%. Во всяком случае, больше инфляции.