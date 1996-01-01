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Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" подвел итоги 2007 года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" подвел итоги деятельности в 2007 г. На 01.01.2008 г. собственное имущество НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" достигло 70,4 млрд руб. Пенсионные резервы возросли по итогам отчетного периода на 33,7% и составили 60,7 млрд руб. Пенсионные накопления увеличились в 3,8 раза и составили 7,7 млрд руб.

Совокупный инвестиционный доход, включая доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, составил 5,63 млрд руб.

По состоянию на 01.01.2008 г. услуги по негосударственному пенсионному обеспечению фонд оказывает 658 юридическим лицам. Пенсионные взносы в свою пользу в рамках паритетных корпоративных пенсионных программ ОАО "РЖД", других организаций и индивидуально уплачивают более 400 тыс. человек. По итогам 2007 г. им будет начислен доход по ставке 12,5% годовых.

Количество участников, получающих негосударственную пенсию, составило по итогам года более 150 тыс. человек.

Общее количество подписанных договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС) составило 777 тыс. Средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений по ОПС за три года составила 13% годовых.

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