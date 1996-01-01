Сукук вам в портфель и аман в кошелек

Исламские финансы (методы инвестирования, соответствующие требованиям Корана, в частности запрету на ссудный процент) становятся одной из главных тем 2008 г. в Азии.

За разъяснением, смогут ли "сукук" (исламские среднесрочные облигации) стать востребованными и на российском фондовом рынке, а также станет ли для банков привлекательной услугой "мурабаха" (специальный договор между банком и его клиентом о продаже товаров по специальной, заранее оговоренной цене, которая уже включает разницу между ценой покупки и ценой продажи), ДДГ "ЗР" обратилась к финансовым аналитикам.

Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток", так прокомментировал подобную ситуацию: "Мурабаха" реально не что иное, как потребительский кредит. В стоимость товара, который вы обязуетесь выкупить у банка по истечении определенного времени, входит и доход банка, который в европейском варианте получается от уплаты процентов по кредиту. Предельная сумма платежей более четко определена, что выгоднее для заемщика, чем в варианте европейского кредита, но эту упущенную выгоду банк себе компенсирует за счет более дешевого привлечения средств на депозитные счета. Потенциальным клиентам не стоит обольщаться тем, что они смогут держать деньги на депозите в европейском банке, а кредитом пользоваться в исламском".

По словам Евгения БОНДАРЕНКО, начальника отдела активных и пассивных операций филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк", "мурабаха", как услуга, напоминает множество инструментов, которые уже существуют на рынке, когда клиент знает, сколько он переплатит (кредиты, лизинг и др.).

"Сукук же на самом деле не облигация - вы вкладываете деньги в проект, но при этом не вполне получаете права совладельца и не имеете формально прав кредитора. Фактически все "исламские" банковские или инвестиционные продукты на самом деле представляют собой иносказательное название для вполне привычных для мировой финансовой системы продуктов. Причем ряд из них оказываются менее выгодными для клиентов, чем более привычные для европейцев продукты", - замечает Иван Нагибин. Однако спрос на них в мире действительно растет, в первую очередь за счет населения Ближнего Востока и стран бассейна Индийского океана. В последние годы интерес к ним начали проявлять и финансовые структуры Западной Европы. Великобритания - первая из западных стран - планирует начать выпуск так называемых исламских облигаций ("сукук"). Вероятно посредством выпуска "восточных" облигаций британские власти рассчитывают превратить Лондон в инвестиционный центр исламского капитала.

Внутренний спрос в России на такие инструменты аналитики "ФИНАМ" оценивают как очень умеренный - уровень образования у российских мусульман выше, а уровень религиозного фундаментализма несколько ниже. Однако развитие таких инструментов может способствовать привлечению средств в российскую экономику из исламских государств, хотя несомненно тут главные сливки снимут финансовые учреждения ОАЭ и Великобритании.

Однако можно ли назвать исламские финансовые инструменты менее рискованными для россиян - это еще вопрос. Говорить обо всех исламских инструментах как о менее рисковых не приходится. Как замечает Иван Нагибин, лишь у традиционного варианта исламского банковского депозита "амана" надежность высока. Клиент фактически отдает деньги на хранение и обязуется оплачивать услуги банка, связанные с обслуживанием счета. Но при этом и доходность данного счета ниже стандартного европейского вклада, даже бессрочного, поскольку проценты по депозиту не предусмотрены.

По мнению Евгения Бондаренко, исламские финансовые инструменты пока внове для российского рынка, а значит, "сукук" может быть востребован с течением времени и скорей всего "в узком кругу". Безусловно, подобный продукт займет свою нишу на финансовых рынках, но в основном в "исламском и азиатском мире". Но также эти инструменты могут быть интересны любому инвестору, желающему захеджировать свои риски, если его устроит доходность инструмента. Учитывая, что на Дальнем Востоке и в Приморском крае ислам не развит как религия, то перспектива туманна, но может быть все пойдет и по-другому.

Но оказывается копья ломать не стоит, уже в феврале 2008 г. ИК "Брокеркредитсервис" закончила формирование фонда "БКС - Фонд "Халяль". Халяль - значит соответствующий нормам Корана. В России около 20 млн мусульман, которые заявляют, что руководствуются нормами исламской морали даже при вложении денег. Есть мусульманские общины и на Дальнем Востоке.

ДДГ "ЗР" поинтересовалась в приморском офисе БКС, возможно ли приобрести паи фонда "БКС - Фонд "Халяль".

По словам Ивана КИРИЕНКО, директора Приморского филиала "Брокеркредитсервиса", ПИФ "БКС - Фонд "Халяль" - это первый инвестиционный продукт в России, который предоставляет возможность частным инвесторам зарабатывать на рынке ценных бумаг с учетом требований исламских канонов. Фонд не вкладывает средства пайщиков в инструменты с фиксированной доходностью. Этим он отличается от других фондов акций, декларация которых позволяет им инвестировать незначительную часть средств в облигации. И это будет лишь "на руку" владельцам паев фонда "БКС - Фонд "Халяль", ведь акции - потенциально более доходный инструмент на рынке ценных бумаг, чем облигации. Паи данного фонда могут приобрести все желающие, независимо от религиозных убеждений.

"Мы прогнозируем спрос на наш продукт в Приморье, - отмечает Иван Кириенко, - но, безусловно, в первую очередь этот фонд будет пользоваться спросом в регионах, в которых исторически высокая концентрация мусульманского населения - например, в Башкортостане и Татарстане". В целом же наши эксперты полагают, что и российские банки несомненно пойдут на выпуск исламских облигаций, как только обозначится устойчивый спрос на такие инструменты.