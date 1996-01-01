Вклад плюс карта от Балтийского Банка Развития

Владивостокский филиал АКБ "Балтийский Банк Развития" заявил, что новые вклады "Классик" и "Голд" имеют ряд преимуществ. При открытии одного из вкладов клиент получает карту Visa Classic или Visa Gold в подарок. Проценты зачисляются на банковскую карту.