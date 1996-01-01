Банк "Приморье" подарит золото

Весной банк "Приморье" предлагает специальный вклад "Пенсионный депозит" в рублях под 10% годовых. Минимальная сумма вклада - 30 тыс. руб. Пополнять вклад можно на протяжении всего срока действия договора, в том числе пенсионными накоплениями. Специальная акция: весной при открытии этого вклада на сумму не менее 60 тыс. руб. в подарок - золотое украшение.