Банк "Кедр" дарит 20% скидки

С 1 марта во Владивостокском филиале ЗАО КБ "Кедр" начала действовать весенняя акция. Банк предлагает скидку в 20% на открытие расчетного счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Акция будет действовать до 31 марта.