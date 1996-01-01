Международное финансирование вместе с Промсвязьбанком

Об особенностях этих услуг мы беседуем с заместителем управляющего Владивостокским филиалом ОАО "Промсвязьбанк" Дмитрием КУРГУЗКИНЫМ.

- Дмитрий Александрович, кому в первую очередь вы предлагаете услуги по организации международного финансирования?

- Если кратко, то проектное (структурное) финансирование на срок до 10 (!) лет мы предлагаем компаниям, которые занимаются вводом в строй новых производственно-технологических комплексов, покупкой импортного оборудования. Торговое финансирование идеально подходит для организации импортных поставок сырья, товаров народного потребления, техники и т.д., на срок до трех лет.

- Зачем нужен посредник в этом вопросе?

- Во-первых, когда речь идет о серьезных инвестициях, огромную роль играет репутация и надежность участников проекта. Промсвязьбанк работает на банковском рынке почти 13 лет и за эти годы по праву заслужил репутацию надежного партнера не только на российском, но и на международном рынке. Кроме того, за последние годы банк вошел в число 15 крупнейших кредитных организаций страны. Уже десять лет банк проходит аудит в соответствии с международными стандартами. Отчетность банка заверяется аудиторской компанией KPMG, которая входит в число крупнейших аудиторов в мире.

Возможности ОАО "Промсвязьбанк" по предоставлению финансирования связаны с доверием, которое мы завоевали на мировых рынках капитала: в настоящий момент на нас открыты коммерческие линии на сумму более $ 1 млрд ведущими мировыми банками США, Германии, Франции, Италии, Польши, Голландии, Финляндии, Австрии, Словении, Великобритании, Швеции и многих других стран.

Работая с Промсвязьбанком, клиент не увеличивает стоимость ресурсов. Наоборот, за счет партнерских отношений с западными контрагентами нам удается сделать "стоимость" денег весьма привлекательной.

- Какие контракты может финансировать Промсвязьбанк? Не ограничивает ли сотрудничество с банком номенклатуру поставки?

- Разумеется, клиент самостоятельно выбирает необходимое оборудование, условия его доставки и монтажа, фирму-изготовителя. Наоборот, банк после анализа контракта определяет для каждой сделки индивидуальные условия финансирования в зависимости от объема, валюты договора, поставщика и спецификации оборудования. Обязательным условием является заключение договора с зарубежным контрагентом и оплатой в долларах США, евро или японских иенах.

Величина сделки, на которую заключается договор торгового финансирования с российской фирмой-импортером, должна быть не менее 100 тыс. долларов (эквивалент в евро или йенах), при проектном финансировании - более 1 млн долларов (эквивалент в евро или иенах). Услуги нашего банка могут заинтересовать и экспортеров. Для них мы организуем предэкспортное финансирование, т.е. финансирование компании до производства экспортного товара. В нашем регионе это будет особенно интересно для предприятий лесной и рыбной отраслей. Услуги Промсвязьбанка по финансированию клиентов-экспортеров в рамках исполнения своих обязательств по международным торговым контрактам включают такие продукты, как прямое кредитование клиента-экспортера на исполнение экспортных контрактов на срок - от 180 дней до 3-х лет, форфейтинг, и выставление прямых или подтвержденных гарантий исполнения обязательств по экспортным контрактам в пользу иностранных покупателей (гарантия возврата аванса; гарантия исполнения контрактных обязательств (performance bond); гарантия на участие в тендере) на срок до 2-х лет

- Как на практике финансируется контракт клиента в сфере международного бизнеса?

- Принципиальная схема сделки такова: средства в счет оплаты договора перечисляются иностранным банком непосредственно на счет зарубежного поставщика с одновременным отражением их как кредиторской задолженности Промсвязьбанка перед иностранным банком и клиента перед Промсвязьбанком.

На первом этапе нашими специалистами проводится анализ текущей деятельности предприятия, оценка залога, изучение рентабельности сделки. Банк может предложить план корректировки, проконсультировать компанию в целях оптимизации платежных условий по контракту.

Окончательный этап - непосредственная организация финансирования проекта за счет кредитных средств зарубежных банков. Промсвязьбанк имеет широкие возможности по структурированию сделки. Филиал может, например, выдать кредит клиенту на внесение первоначального платежа, принять поступившее оборудование в качестве залога с льготными условиями.

Перечисление денежных средств в счет оплаты контракта проводится иностранным банком и составляет при использовании схем проектного финансирования до 85% (не менее 15% оплачивается клиентом самостоятельно), а при торговом финансировании - до 100% от суммы контракта. Средства на приобретение оборудования перечисляются непосредственно поставщику в счет исполнения аккредитива.

- Как происходит возвращение финансирования?

- График устанавливается в зависимости от вида сделки. При проектном финансировании возврат задолженности, как правило, осуществляется равными полугодовыми взносами. Предусматривается значительный льготный период до начала погашения основного долга: первый платеж обычно осуществляется после запуска оборудования или окончания строительства (!).

Величина комиссий определяется по каждой сделке индивидуально. В любом случае общая стоимость финансирования ниже, чем проценты по кредитным ресурсам на российском рынке, особенно если учитывать более длинные сроки пользования денежными ресурсами и тенденции укрепления рубля по отношению к доллару.

Таким образом, проектное и торговое финансирование значительно расширяет возможности участников внешнеэкономической деятельности, помогает произвести модернизацию производства без отвлечения оборотных средств, приводит к активизации внешнеэкономических связей.

ОАО "Промсвязьбанк", Владивостокский филиал, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 14. Тел.: (4232) 49-22-31.

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