Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Капитал и ресурсная база Дальневосточного банка снова выросли
ОАО "Дальневосточный банк" постоянно наращивает основные мощности - капитал и ресурсную базу. В этом ему помогают сложившиеся партнерские отношения с давним стратегическим партнером - НК "Роснефть" и зарубежными банками-контрагентами. В 2008 году банк уже успел получить от них заемных средств в размере 250 млн. руб. и 3 млн. долларов США.
Дальневосточный банк входит в состав межрегиональной банковской группы, основным акционером которой является НК "Роснефть". В новых филиалах и дополнительных офисах банка обслуживаются более 40 дочерних предприятий НК "Роснефть", в том числе такие крупнейшие, как ЗАО "Сахалинские проекты", ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" и другие.
Привлеченные средства нового субординированного кредита позволили существенно увеличить собственный капитал банка. Средства будут направлены на развитие таких приоритетных направлений бизнеса банка, как кредитование корпоративных и частных клиентов. Вместе с развитием Дальневосточного банка набирает обороты деятельность его постоянных и новых клиентов: для бизнеса постоянно требуются кредиты на все более значительные суммы. Чтобы удовлетворить растущие потребности бизнеса и предоставить необходимые заемные средства, в начале 2008 г. Дальневосточный банк продолжил успешную практику заимствований денежных ресурсов от зарубежных банков-партнеров, получив новый межбанковский кредит на сумму $3 млн сроком на один год с возможностью пролонгации. Первый кредит на сумму $4,5 млн был получен летом 2007 года, а в конце прошлого года от иностранных банков были привлечены дополнительные ресурсы на 4 миллиона долларов.
Теперь на развитие бизнеса в Дальневосточном банке каждому заемщику можно занять более 450 млн руб. Это стало возможным благодаря тому, что за последние два года собственный капитал банка увеличился в 3,5 раза. Существенное увеличение капитала позволяет банку не только уверенно наращивать активы, но и значительно расширять масштаб деятельности, реализовывать новые перспективные программы и проекты по расширению филиальной сети как в Приморском крае, так и в других регионах. В ближайших планах - открытие подразделений банка в Лесозаводске, Красноярске, Корсакове, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ.
Еще одним значимым событием для Дальневосточного банка стало успешное завершение аудита финансовой отчетности по итогам деятельности банка в 2007 году, который ознаменован исключительно высокими темпами роста его финансовых показателей. Аудит проводила независимая национальная аудиторская компания ЗАО БДО "Юникон".
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Что теперь будет с рублем?