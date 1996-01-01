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Капитал и ресурсная база Дальневосточного банка снова выросли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Дальневосточный банк" постоянно наращивает основные мощности - капитал и ресурсную базу. В этом ему помогают сложившиеся партнерские отношения с давним стратегическим партнером - НК "Роснефть" и зарубежными банками-контрагентами. В 2008 году банк уже успел получить от них заемных средств в размере 250 млн. руб. и 3 млн. долларов США.

Дальневосточный банк входит в состав межрегиональной банковской группы, основным акционером которой является НК "Роснефть". В новых филиалах и дополнительных офисах банка обслуживаются более 40 дочерних предприятий НК "Роснефть", в том числе такие крупнейшие, как ЗАО "Сахалинские проекты", ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" и другие.

Привлеченные средства нового субординированного кредита позволили существенно увеличить собственный капитал банка. Средства будут направлены на развитие таких приоритетных направлений бизнеса банка, как кредитование корпоративных и частных клиентов. Вместе с развитием Дальневосточного банка набирает обороты деятельность его постоянных и новых клиентов: для бизнеса постоянно требуются кредиты на все более значительные суммы. Чтобы удовлетворить растущие потребности бизнеса и предоставить необходимые заемные средства, в начале 2008 г. Дальневосточный банк продолжил успешную практику заимствований денежных ресурсов от зарубежных банков-партнеров, получив новый межбанковский кредит на сумму $3 млн сроком на один год с возможностью пролонгации. Первый кредит на сумму $4,5 млн был получен летом 2007 года, а в конце прошлого года от иностранных банков были привлечены дополнительные ресурсы на 4 миллиона долларов.

Теперь на развитие бизнеса в Дальневосточном банке каждому заемщику можно занять более 450 млн руб. Это стало возможным благодаря тому, что за последние два года собственный капитал банка увеличился в 3,5 раза. Существенное увеличение капитала позволяет банку не только уверенно наращивать активы, но и значительно расширять масштаб деятельности, реализовывать новые перспективные программы и проекты по расширению филиальной сети как в Приморском крае, так и в других регионах. В ближайших планах - открытие подразделений банка в Лесозаводске, Красноярске, Корсакове, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ.

Еще одним значимым событием для Дальневосточного банка стало успешное завершение аудита финансовой отчетности по итогам деятельности банка в 2007 году, который ознаменован исключительно высокими темпами роста его финансовых показателей. Аудит проводила независимая национальная аудиторская компания ЗАО БДО "Юникон".

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